Thi công “nước rút” Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn

Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, với mục tiêu phát điện, hòa lưới điện quốc gia vào cuối tháng 11/2026. Khi đi vào hoạt động, công trình không chỉ bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia mà còn góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân khu vực biên giới.

Một góc công trường thi công Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tập trung hoàn thiện các hạng mục

Trên công trường Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, khẩn trương triển khai những phần việc còn lại, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục công trình, lắp đặt thiết bị và chuẩn bị điều kiện đưa nhà máy vào vận hành. Ông Tống Văn Thùy, Chỉ huy trưởng Đội lắp đặt Công ty Nam Việt, cho biết: “Những ngày này, anh em trên công trường đều nỗ lực làm việc, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ các hạng mục theo chỉ đạo của chủ đầu tư và nhà thầu. Ai cũng mong muốn hoàn thành tốt phần việc của mình, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, góp sức đưa công trình về đích đúng kế hoạch".

Với những người trực tiếp làm việc trên công trường, việc hoàn thành từng phần việc đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn là yêu cầu quan trọng để công trình sớm đưa vào sử dụng. Theo tiến độ dự kiến, công tác nghiệm thu hoàn thành công trình được thực hiện trong tháng 10; phương án tích nước hồ chứa dự kiến hoàn thành thủ tục trước ngày 30/10 và việc tích nước bắt đầu từ ngày 15/11/2026.

Cùng với đó, chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị cơ điện, gồm máy phát, máy biến áp, tua-bin và các thiết bị phụ trợ, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 15/11. Sau khi hoàn tất các công việc chuẩn bị, hai tổ máy dự kiến được chạy thử, hiệu chỉnh trước ngày 25/11; mục tiêu chạy liên tục 72 giờ và hòa lưới điện quốc gia được đặt ra vào ngày 30/11/2026. Đây là những mốc tiến độ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị chuyên môn và cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện, nghiệm thu và đưa công trình vào vận hành. Việc đáp ứng tiến độ không chỉ phụ thuộc vào khối lượng thi công còn lại mà còn gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Kỳ vọng phát huy hiệu quả đa mục tiêu

Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn do Công ty CP Mường Lát làm chủ đầu tư, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 22/1/2024, với tổng mức đầu tư khoảng 420 tỷ đồng. Công trình gồm 3 cụm hạng mục chính: cụm đầu mối với đập dâng nước, đập tràn cửa van, cửa nhận nước thủy điện và cửa lấy nước thủy lợi; tuyến hầm dẫn nước trong lòng núi dài khoảng 3,4km; nhà máy thủy điện đặt bên bờ sông Mã, tại xã Mường Lát. Với công suất thiết kế 12MW, khi vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 36 triệu kWh mỗi năm. Dự án đồng thời hướng đến mục tiêu cung cấp nước tưới cho khoảng 240ha đất sản xuất và nước phục vụ sinh hoạt cho khoảng 4.000 người dân trên địa bàn Mường Lát.

Đối với người dân địa phương, kỳ vọng từ công trình không chỉ là nguồn điện được bổ sung cho hệ thống điện quốc gia mà còn là khả năng chủ động hơn về nguồn nước phục vụ đời sống và sản xuất. Ông Vi Văn Hùng, xã Mường Lát, chia sẻ: “Ở vùng biên, nguồn nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống và sản xuất của bà con. Nhiều khu vực vào mùa khô, nước phục vụ sinh hoạt còn khó khăn, việc tưới tiêu cho cây trồng cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên sản xuất không ổn định. Vì vậy, bà con mong công trình sớm đi vào hoạt động, giúp chủ động nguồn nước tưới cho đồng ruộng, vườn cây, đồng thời bảo đảm nước phục vụ sinh hoạt”.

Các chuyên gia, kỹ sư làm việc tại nhà máy.

Ông Lê Công Nam, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát, cho biết: Công trình được kỳ vọng góp phần chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của xã Mường Lát và các xã lân cận, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân khu vực biên giới. Bên cạnh hiệu quả về năng lượng và thủy lợi, dự án dự kiến đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 11 tỷ đồng mỗi năm khi đi vào hoạt động. Đây sẽ là nguồn lực bổ sung cho địa phương, đồng thời tạo thêm điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, biên giới.

Với mục tiêu phát điện vào cuối tháng 11/2026, thời gian còn lại không nhiều. Việc tập trung nguồn lực, bám sát các mốc tiến độ và hoàn thiện đầy đủ những điều kiện kỹ thuật, pháp lý sẽ là yếu tố quyết định để dự án Tén Tằn sớm phát huy hiệu quả, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Mường Lát nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Bài và ảnh: Đình Giang