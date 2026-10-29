Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng cao su

Sáng 29/10, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng chủ trì hội nghị làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa về tình hình sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa hiện có 770 người lao động và 2.690 hộ nhận khoán. Năm 2025, công ty khai thác hơn 1.602 tấn mủ cao su, doanh thu đạt trên 138,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10,33 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 6,14 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu của công ty đạt 70,77 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 1,88 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý, sử dụng đất của công ty còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Tổng quỹ đất doanh nghiệp báo cáo đang quản lý, sử dụng là 9.711,86 ha, trong đó diện tích đất có nguồn gốc nông trường trên địa bàn tỉnh là 9.248,57 ha.

Công ty đề xuất giữ lại 7.372,37 ha để tiếp tục tổ chức sản xuất; diện tích còn lại tiến hành rà soát, bàn giao hoặc xử lý theo các quyết định thu hồi đất và quy định hiện hành.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thống nhất chủ trương tiếp tục rà soát toàn bộ diện tích đề xuất giữ lại, đánh giá nhu cầu sử dụng, khả năng đầu tư và hiệu quả sản xuất.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ tập trung sản xuất tại những khu vực có điều kiện phù hợp, đồng thời đề xuất bàn giao cho địa phương những diện tích đất phân tán, không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Công ty cũng đề xuất được nghiên cứu chuyển đổi một số khu vực sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng dứa MD2 và khảo sát tiềm năng đầu tư điện mặt trời theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác hoàn thiện hồ sơ đất đai, doanh nghiệp đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp xác định chính xác ranh giới, hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn đo đạc, chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính, hoàn thiện phương án sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Đồng thời, kiến nghị tỉnh xem xét bố trí kinh phí đo đạc đối với phần đất dự kiến bàn giao về địa phương; hướng dẫn xử lý hồ sơ trả lại khoảng 3,33 ha đất tại các cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND 11 xã có đất của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa và doanh nghiệp tập trung thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, quyết định thu hồi đất và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường.

Trong đó, cần khẩn trương rà soát, xác định chính xác vị trí, ranh giới và hiện trạng diện tích đất còn lấn chiếm, tranh chấp, chồng lấn; hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thu hồi, bàn giao về địa phương quản lý theo quy định.

Đối với diện tích công ty đề xuất giữ lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp phối hợp với các địa phương và Tập đoàn rà soát thực chất nhu cầu sử dụng, đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hiệu quả sử dụng đất; xác định rõ diện tích tiếp tục sản xuất, diện tích phục vụ các dự án đầu tư và diện tích cần bàn giao lại cho địa phương.

Công ty phải đánh giá lại quy mô, hiệu quả các vùng cao su, nhất là diện tích cao su tiểu điền để nghiên cứu chuyển đổi những khu vực kém hiệu quả, không phù hợp quy hoạch hoặc thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió bão sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, phù hợp điều kiện thực tế và quy hoạch sử dụng đất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với tỉnh đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa, thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, trong đó xem xét các đề xuất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nghiên cứu dự án điện mặt trời theo quy định pháp luật.

Công ty cần phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản và bàn giao đất phục vụ các dự án; các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động đối chiếu, tháo gỡ vướng mắc về công nợ và hợp đồng nhận khoán.

Việc rà soát, hoàn thiện phương án sử dụng đất phải gắn với xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và địa phương, bảo đảm quản lý chặt chẽ quỹ đất, sử dụng đất đúng quy định, đồng bộ với phần mềm quản lý dữ liệu đất đai toàn quốc. Từ đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khánh Phương