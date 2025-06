Thanh Hóa tiên phong hành động, kiến tạo chính quyền số vì dân

Từ ngày 24/6/2025, toàn bộ phí và lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Thanh Hóa được miễn hoàn toàn. Không chỉ là một chính sách “được lòng dân”, đây còn là minh chứng rõ nét cho tư duy hành động, quyết tâm cải cách và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong hành trình hiện thực hóa mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền số phục vụ nhân dân.

Công an Thanh Hóa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Chính sách thiết thực, niềm tin lan tỏa

Ngày 24/6/2025, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức thông qua Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND, với nội dung mang tính đột phá: Miễn toàn bộ phí, lệ phí cho tất cả thủ tục hành chính thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến. Đằng sau chính sách chưa từng có này không chỉ là sự đồng thuận nhất trí cao của HĐND tỉnh, mà là tư duy lãnh đạo đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong các hội nghị về cải cách hành chính, đã nhiều lần nhấn mạnh: “Muốn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì phải tạo cho họ niềm tin, sự thuận lợi và quyền lợi cụ thể. Miễn phí là hình thức khuyến khích, nhưng cái gốc là phải thay đổi được cách làm, thay đổi cả tư duy của bộ máy hành chính cũng như thói quen của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Chính từ tinh thần ấy, chính sách miễn phí không chỉ nhằm giảm chi phí xã hội, mà còn gỡ bỏ những rào cản vô hình đã từng khiến người dân còn e ngại khi tiếp cận hành chính số, một trong những mục tiêu trọng yếu của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Là lực lượng tuyến đầu trong tiếp xúc trực tiếp, hỗ trợ giải quyết, phục vụ các thủ tục hành chính với người dân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang thể hiện rõ vai trò tiên phong trong triển khai chính quyền hai cấp và chính quyền số, đặc biệt ở cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết hàng nghìn thủ tục hành chính mỗi ngày.

Ngay từ đầu năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động ban hành kế hoạch phối hợp với các sở, ngành, đẩy mạnh ứng dụng Đề án 06, làm sạch dữ liệu dân cư, số hóa hồ sơ hộ tịch, hộ khẩu, cấp căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử nền tảng để người dân dễ dàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Công an tỉnh Thanh Hóa còn tăng cường hỗ trợ nhóm yếu thế, như người già, người không am hiểu công nghệ, phụ nữ, người vùng sâu vùng xa dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn, bản, khu phố được kích hoạt, trong đó lực lượng Công an cấp xã giữ vai trò nòng cốt không chỉ đảm bảo an ninh, mà còn làm “cầu nối công nghệ” cho người dân.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: “Cải cách hành chính, chuyển đổi số không phải việc của riêng ai, mà là sứ mệnh phục vụ nhân dân của lãnh đạo, chính quyền và CBCS, cán bộ công chức các cấp. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng hành và triển khai hiệu quả những nhiệm vụ được giao trong xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện, hiệu quả, đặc biệt phục vụ chính quyền hai cấp với dấu mốc lịch sử bắt đầu từ 1/7”.

Từ việc bố trí lực lượng Công an chính quy ở 100% xã, phường, đến việc lập tổ công nghệ số cộng đồng, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hàng trăm buổi hướng dẫn người dân khai hồ sơ trực tuyến, Công an Thanh Hóa không chỉ xây dựng công dân số, xã hội số mà còn đang cùng cả hệ thống chính trị đưa chính quyền số đến từng người dân, từng thôn bản, từng khu phố.

Thanh Hóa - mô hình mẫu về hành động cải cách

Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND không chỉ đơn thuần là miễn phí hành chính, mà là sâu xa hơn còn là tuyên ngôn về trách nhiệm chính trị của hệ thống chính quyền Thanh Hóa trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức từ 3 cấp xuống còn 2 cấp, một thách thức lớn đòi hỏi bộ máy phải “gọn” mà vẫn “mạnh” hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giảm tiếp xúc, giảm thủ tục, giảm người, cấp trung gian chính là “đòn bẩy” để bộ máy hai cấp hoạt động hiệu quả, đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Không chỉ người dân được hưởng lợi mà cả bộ máy cũng được “giải phóng”. Khi hàng trăm thủ tục được xử lý tự động qua hệ thống số, cán bộ không còn phải tiếp dân thủ công, không còn rơi vào tình trạng quá tải từ đó có điều kiện tập trung cho công việc chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ.

Từ ngày 24/6/2025, mọi cá nhân, tổ chức tại Thanh Hóa khi nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc Cổng DVCQG đều không phải trả bất kỳ khoản phí hay lệ phí nào, dù là xác nhận hồ sơ, cấp giấy phép hay thủ tục cấp tỉnh, huyện, xã. Khi chi phí không còn là rào cản, người dân sẽ có động lực lớn hơn để thay đổi thói quen hành chính, chuyển từ “đi xin giấy tờ” sang “tự thực hiện dịch vụ”.

Và khi người dân chủ động, chính quyền phải theo kịp, phải minh bạch, phải cải tiến tạo ra một vòng tròn cải cách tự vận hành, với trọng tâm là sự hài lòng của người dân. Nói đến chính quyền số, nhiều nơi còn đang trong giai đoạn “thí điểm”, “chuẩn bị”, “xây dựng đề án”. Nhưng ở Thanh Hóa, chính quyền số đã thực sự được vận hành bằng chính sách cụ thể, bằng hành động cụ thể.

Sự quyết liệt, đồng bộ giữa HĐND, UBND, các sở, ngành và lực lượng Công an cho thấy Thanh Hóa không chỉ muốn đi nhanh, mà còn muốn đi chắc, đi với sự giám sát chặt chẽ, sự đồng thuận sâu sắc từ cả hệ thống chính trị.

Cũng chính nhờ sự đồng lòng đó, Thanh Hóa đang dần trở thành địa phương kiểu mẫu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, là địa phương tiên phong đi đầu trong hiện thực hóa chính quyền hai cấp gọn nhẹ nhưng hiệu quả, hiện đại nhưng gần dân. Miễn phí dịch vụ công trực tuyến là khởi đầu. Điều cần hơn nữa là chuyển đổi tư duy, đổi mới mô hình quản trị và nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, đặc biệt ở cấp cơ sở. Chính quyền không thể số hóa nếu cán bộ không hiểu công nghệ. Và người dân không thể được phục vụ tốt nếu hệ thống vẫn vận hành theo lối cũ.

Thay vì chờ đợi, Thanh Hóa đã chọn hành động ngay, hành động quyết liệt như đúng tinh thần mà đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày 23/6 vừa qua.

Thanh Hóa đã chọn cải cách bằng kết quả thay vì khẩu hiệu. Và quan trọng nhất đã chọn đặt người dân, doanh nghiệp vào trung tâm trong mọi quyết sách chuyển đổi số.

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MIỄN TOÀN BỘ PHÍ, LỆ PHÍ KHI THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN (Theo Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày 24/6/2025 của HĐND tỉnh Thanh Hóa) I. Lĩnh vực tài nguyên – môi trường 1.Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (do cơ quan địa phương thực hiện) 2. Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất 3. Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 4. Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt 5. Thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (do cơ quan địa phương thực hiện) 6. Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (do cơ quan địa phương thực hiện) 7. Khai thác, sử dụng tài liệu đất đai 8. Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 9. Đăng ký biện pháp bảo đảm II. Lĩnh vực đất đai 10. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 12. Cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác) 13. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai 14. Trích lục bản đồ, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính III. Lĩnh vực hộ tịch 15. Đăng ký khai sinh 16. Đăng ký khai tử 17. Đăng ký kết hôn 18. Nhận cha, mẹ, con 19. Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 20. Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú trong nước 21. Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước 22. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23. Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác 24. Đăng ký giám hộ 25. Đăng ký các việc hộ tịch khác 26. Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 27. Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 16 tuổi trở lên cư trú trong nước 28. Xác định lại dân tộc 29. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài 30. Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 31. Đăng ký các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài khác IV. Lĩnh vực lao động – việc làm (đối với người nước ngoài) 32. Cấp mới, gia hạn Giấy phép lao động 33. Cấp lại Giấy phép lao động V. Lĩnh vực xây dựng 34. Cấp Giấy phép xây dựng (xây dựng mới) 35. Cấp Giấy phép xây dựng (sửa chữa, cải tạo) 36. Cấp Giấy phép xây dựng (di dời công trình) 37. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng 38. Cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép xây dựng VI. Lĩnh vực thể thao 39. Thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp VII. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh 40. Đăng ký Liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) 41. Đăng ký hợp tác xã (bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung như trên) 42. Đăng ký hộ kinh doanh (bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung đăng ký).

Tiến Minh (CTV)