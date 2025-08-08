Hướng dẫn người dân chủ động nộp hồ sơ trực tuyến

Nhằm khắc phục tồn tại trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chỉ đạo tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân chủ động nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; chỉ hỗ trợ những đối tượng yếu thế.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh: Tố Phương)

Ngày 7/8/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 12996/UBND-HCC về việc khắc phục tồn tại trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến 31/12/2025 đạt 30% số hồ sơ, tài liệu cần số hóa

Tại công văn này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chỉ đạo trong tháng 8 năm 2025, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, tài liệu tồn đọng (đến 31/12/2025 đạt 30% số hồ sơ, tài liệu cần số hóa) theo đúng yêu cầu đề ra của Văn phòng Trung ương Đảng.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường tập huấn về chuyên ngành cho cán bộ cấp xã; cán bộ cấp huyện trước đây hướng dẫn cho cán bộ cấp xã nhận nhiệm vụ mới về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn để có thể thao tác, sử dụng, xử lý ngay được hồ sơ TTHC, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm xử lý hoặc không biết xử lý.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện sửa đổi các quy chế hoạt động của hệ thống thư điện tử, hệ thống theo dõi nhiệm vụ, hệ thống Phản hồi Thanh Hoá, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, quy chế quản lý vận hành Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD Office), quy chế Mạng truyền số liệu chuyên dùng, quy chế hệ thống giao ban trực tuyến,... theo chỉ đạo tại Công văn số 12079/UBND-HCC ngày 25/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tập trung thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào đối với những loại thuộc giấy tờ cần số hóa và 100% kết quả TTHC; bảo đảm 100% kết quả giải quyết TTHC phải được ký số và tập trung tái sử dụng kết quả đã được số hóa.

Rà soát cung cung cấp đầy đủ chữ ký số công vụ cho cán bộ, công chức, nhất là những trường hợp thay đổi, biến động vị trí công tác phải được cấp chữ ký số kịp thời để thực hiện nhiệm vụ. Các cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện ký số đầy đủ, đúng quy định.

Tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ ngoài quy định

Xử lý nghiêm các trường hợp chưa có kết quả nhưng đã kết thúc trên hệ thống hoặc đính kết quả của trường hợp khác vào hệ thống nhằm đối phó tình huống quá hạn; tuyệt đối không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ ngoài quy định của pháp luật.

Tăng cường truyền thông, hướng dẫn cho người dân từ chỗ làm hộ, làm thay đến tự chủ động nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; chỉ hỗ trợ những đối tượng yếu thế; giảm tải số lượng người đến làm trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến cho người dân

UBND cấp xã kiện toàn bộ máy, vị trí kế toán, thiết lập 100% mã số tài khoản thanh toán cho các xã, bảo đảm hỗ trợ thanh toán trực tuyến, tăng cường việc sử dụng app ngân hàng và hướng dẫn thanh toán trực tuyến cho người dân, tránh tình trạng cán bộ nhận tiền mặt rồi chuyển khoản hộ dân.

UBND cấp xã phối hợp với các ngân hàng triển khai thêm nhiều điểm ATM tại các xã khó khăn, bảo đảm 100% xã, phường có ít nhất 1 điểm ATM; triển khai các giải pháp tài chính thay thế như mô hình điểm rút tiền tại bưu điện, trạm y tế, đại lý Viettel Pay, VNPTPay...; khẩn trương rà soát, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp cho cấp xã, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, nâng cao chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

UBND cấp xã không bắt buộc phải số hóa đối với các hồ sơ thuộc thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính.

Triển khai thêm các điểm giải quyết TTHC về căn cước cho công dân

Công an tỉnh nghiên cứu, triển khai thêm các điểm giải quyết TTHC về căn cước cho công dân tại các xã, đặc biệt các xã mới sáp nhập hoặc vùng khó khăn nhằm tránh tình trạng có xã, phường không có điểm giải quyết TTHC liên quan đến căn cước, người dân phải đi xa để thực hiện. Đây là các TTHC đòi hỏi phải đến trực tiếp để chụp ảnh/lăn tay. Thực hiện truyền thông, hướng dẫn thân thiện, dễ hiểu để khuyến khích người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến.

Bảo đảm 100% các dịch vụ công trực tuyến phải có biểu mẫu điện tử

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rà soát các TTHC đã cung cấp dịch vụ công toàn trình và một phần trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tích hợp đầy đủ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, bảo đảm trùng khớp 100% với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Rà soát các TTHC chưa được cấu hình quy trình nội bộ điện tử, đôn đốc các sở, ngành ban hành quy trình.

Rà soát các cơ quan, đơn vị có thay đổi cán bộ để gán quyền đầy đủ cho cán bộ, công chức xử lý hồ sơ TTHC, bảo đảm hệ thống được vận hành, thông suốt.

Rà soát các biểu mẫu điện tử tương tác (eforms), bảo đảm 100% các dịch vụ công trực tuyến phải có biểu mẫu điện tử (tập trung triển khai 30 dịch vụ công phát sinh nhiều hồ sơ nhất của tỉnh), kết nối đến cơ sở dữ liệu dân cư để người dân không phải điền thông tin vào tờ khai giấy và upload lại hệ thống; thiết lập ràng buộc chặt chẽ trên biểu mẫu điện tử tương tác, cho phép nộp hồ sơ mà không cần đính kèm hoặc khai báo thành phần bắt buộc...

Xây dựng chức năng bóc tách tự động, nhận dạng ký tự quang học (OCR) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Hướng dẫn cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã thực hiện số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC.

Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành để đấu mối với các bộ, ngành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia.

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Chính phủ rà soát, bảo đảm kết nối đầy đủ, chính xác Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống EMC.

