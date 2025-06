Sẵn sàng các điều kiện để Công an cấp xã mới đi vào hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả sau sắp xếp

Sau khi thực hiện chủ trương không tổ chức Công an cấp huyện và từ 1/7/2025 sẽ thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các xã, phường, thị trấn theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ phải cơ cấu lại toàn bộ các điều kiện từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, lực lượng để hoạt động hiệu quả trong tình hình mới.

Công an xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đi vào hoạt động khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo chủ trương chung, mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã) sẽ đi vào vận hành từ ngày 1/7/2025. Tại Thanh Hóa, sau khi sắp xếp, tỉnh còn 166 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 19 phường, 147 xã), giảm 381 đơn vị hành chính cấp xã so với tổng số đơn vị hành chính cấp xã hiện nay. Tương ứng với đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp, trên địa bàn tỉnh còn 166 đơn vị Công an cấp xã. Để thực hiện công tác sắp xếp này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị để đơn vị công an cấp xã mới sau sáp nhập vận hành ngay từ ngày 1/7.

Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu Công an cấp xã kiểm đếm, đối chiếu, đánh giá thực trạng toàn bộ tài sản hiện nay được giao quản lý, sử dụng và báo cáo kết quả về Giám đốc Công an tỉnh thông qua Phòng Hậu cần. Sau kiểm đếm, Công an tỉnh thành lập các tổ công tác đến kiểm đếm, đối chiếu trực tiếp và phấn đấu hoàn thành trước ngày 1/7/2025.

Đối với trụ sở làm việc của Công an xã, Công an tỉnh cũng sẽ nghiên cứu phương án cải tạo, sử dụng phù hợp, không để lãng phí. Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã thực hiện rà soát quy hoạch, giới thiệu vị trí đất để đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã, các vị trí đất phải được bố trí gần trung tâm hành chính xã, thuận lợi cho Nhân dân đến liên hệ công tác và yêu cầu công tác công an.

Với tinh thần khẩn trương nhưng thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, chặt chẽ và nghiêm túc, công tác chuẩn bị các điều kiện cho Công an cấp xã hoạt động khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã và đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tích cực triển khai, bảo đảm tổ chức bộ máy Công an cấp xã mới sẽ vận hành hiệu quả ngay từ ngày 1/7/2025, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thái Thanh (CTV)