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Thanh Hóa tham gia triển khai Chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026

An Thư
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026. Tại Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức các điểm cầu tham gia hội nghị.

Thanh Hóa tham gia triển khai Chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026

Chiều 13/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026. Tại Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức các điểm cầu tham gia hội nghị.

Thanh Hóa tham gia triển khai Chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026

Điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026 được triển khai nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026), khuyến khích người dân trở thành chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa; góp phần gìn giữ, phát huy giá trị âm nhạc dân tộc, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Sau hơn một tháng triển khai, chương trình đã thu hút 1,3 triệu lượt trả lời câu hỏi phổ cập kiến thức âm nhạc, gần 4.000 video chia sẻ cảm nhận và gần 3.000 tác phẩm âm thanh sáng tạo.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm đưa chương trình lan tỏa sâu rộng đến các thôn, xóm, bản làng. Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, rà soát các loại hình âm nhạc đặc trưng của địa phương; giới thiệu nghệ nhân, đôn đốc đội ngũ tuyên truyền viên, hỗ trợ người dân tham gia gửi tác phẩm dự thi.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức hướng tới xây dựng “Ngân hàng thanh âm Việt Nam” trở thành tài sản văn hóa số, cung cấp nguồn nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa trong tương lai.

An Thư

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