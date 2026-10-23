Thanh Hóa có hơn 100 trường học cần ưu tiên sửa chữa, xây mới

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, kết quả kiểm tra, khảo sát trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026 cho thấy, toàn tỉnh hiện có hơn 100 trường học nằm trong nhóm công trình xuống cấp, cần được ưu tiên cấp bách trong đầu tư sửa chữa, xây mới.

Một trường học đang được sửa chữa và xây mới trên địa bàn xã Trung Chính.

Trong số hơn 100 trường học xuống cấp, có 70 công trình thuộc danh mục ưu tiên mức độ 1 và 34 công trình thuộc danh mục ưu tiên mức độ 2. Tổng kinh phí khái toán phục vụ việc tu sửa, xây mới cho các công trình là trên 2.000 tỷ đồng. Ngành giáo dục và các địa phương đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm khẩn trương khắc phục tình trạng trường học xuống cấp, đảm bảo an toàn cho công tác dạy và học tại các nhà trường.

Tại Trường Tiểu học Thăng Bình (xã Thăng Bình), hàng chục năm nay dãy phòng chức năng bị xuống cấp trầm trọng. Ba năm qua, nhà trường buộc phải đóng cửa dãy phòng này, tránh nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên. Mới đây, nhà trường đã được đầu tư xây dựng và bàn giao dãy phòng chức năng mới.

“Khi hạng mục mới đi vào hoạt động, chúng tôi mong muốn sẽ được đầu tư kinh phí để dỡ bỏ dãy phòng cũ và xây dựng thư viện ngoài trời cho học sinh”, cô giáo Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thăng Bình cho biết.

Tại một số địa phương, phương án được lựa chọn là di chuyển trường học đến các công trình đang tạm thời bỏ không sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tận dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí.

Trước đây, Phân hiệu Tân Thọ, Trường Mầm non Trung Chính (xã Trung Chính) bị xuống cấp rất nghiêm trọng. Sau nhiều thập kỷ đưa vào sử dụng, chuyển đổi công năng, nhiều hạng mục công trình đã bị nứt vỡ, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học.

Đảng bộ, chính quyền xã đã chủ động báo cáo các cấp có thẩm quyền, chuyển phân hiệu ra địa điểm mới là công sở của xã Tân Thọ (cũ). Khuôn viên và các phòng học được đầu tư, sửa chữa phù hợp với công năng trường học.

Cô giáo Hoàng Thị Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Chính cho biết: “Từ khi chuyển ra cơ sở mới, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường rất yên tâm, phấn khởi, không còn lo lắng nguy cơ mất an toàn. Chúng tôi có thêm động lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học”.

Phân hiệu Tân Thọ, Trường Mầm non Trung Chính trước đây.

Phân hiệu Tân Thọ sau khi được chuyển đến trụ sở của UBND xã Tân Thọ (cũ).

Tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục khảo sát, đánh giá mức độ xuống cấp của các trường học, ưu tiên bố trí nguồn vốn, triển khai xây dựng, sửa chữa cấp bách với các công trình xuống cấp. Trước mắt, các địa phương xây dựng phương án bố trí không gian học tập linh hoạt, tăng cường các biện pháp cảnh báo nguy cơ, phong tỏa các công trình không còn khả năng sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh trong quá trình dạy và học.

An Thư