Thanh Hóa có 126.893 bài tham dự Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53

Sáng 27/11, Ban tổ chức Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 gồm các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Bưu điện tỉnh và Báo Thanh Hóa, đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 và tổ chức cuộc thi lần thứ 54 (năm 2025).

Toàn cảnh hội nghị.

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024) đã được Liên minh Bưu chính Thế giới phát động với chủ đề: "Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa".

Quá trình tổ chức triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 126.893 (bằng 120% so với năm 2023) bài tham dự cuộc thi (được tính gửi qua đường bưu điện đúng theo quy định). Các bức thư của các em học sinh chỉn chu về hình thức và chữ viết. So với các bài tham dự cuộc thi của các năm trước, chất lượng bài dự thi năm 2024 có kết quả tốt hơn và đồng đều tại các vùng, miền.

Kết quả cuộc thi cấp tỉnh, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 10 đơn vị có phong trào, thành tích tốt trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện; 48 giải cá nhân, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 12 giải ba và 30 giải khuyến khích. Tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong cuộc thi cấp tỉnh sẽ được Ban Tổ chức triển khai cuộc thi tặng giấy khen, trao thưởng tại Lễ tổng kết và Phát động Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025) được tổ chức tại Trường THCS Minh Khai (TP Thanh Hóa).

Đồng chí Ngô Quang Tự, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Kết quả cuộc thi cấp Quốc gia, tỉnh Thanh Hóa đạt 2/112 giải, trong đó có 1 giải Khuyến khích và 1 giải dành cho học sinh khuyết tật.

Cuộc thi UPU lần thứ 54 (năm 2025) đã được Liên minh Bưu chính Thế giới phát động với chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt.” (Tiếng Anh: “Imagine you are the ocean. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you").

Thời gian triển khai cuộc thi từ ngày 28/11/2024 đến hết ngày 5/3/2025. Gửi bài dự thi cấp Quốc gia trước ngày 5/3/2025 (theo dấu bưu điện).

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Các trường phối hợp với Bưu điện tỉnh để tổng hợp, gửi bài dự thi qua đường bưu điện. Mỗi bài dự thi phải cho riêng vào từng phong bì có dán tem ghi rõ nơi gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính và gửi từng bức thư qua đường bưu điện về địa chỉ: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Gửi bài dự thi cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, các trường THPT gửi các bài dự thi đã lựa chọn về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Trung học), số 2 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, trước ngày 20/3/2025.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban tổ chức đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về cách thức tổ chức, nhiệm vụ phối hợp của các đơn vị, cơ cấu giải tập thể và giải cá nhân sao cho phù hợp... để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc thi, tăng thứ hạng giải Quốc gia, “đổi màu” huy chương, nâng chất lượng giải Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 và những năm tiếp theo.

Đại diện Bưu điện tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị cũng bàn thảo việc triển khai công tác vận động tài trợ, khen thưởng, hỗ trợ học sinh đạt giải cao trong Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU; các học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh, đặc biệt các học sinh đạt giải có điều kiện khó khăn...

Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai phát biểu tại hội nghị.

Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý, thảo luận tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp thu ý kiến của các thành viên để bổ sung, điều chỉnh cách thức tổ chức cuộc thi, cơ cấu giải thưởng... cho phù hợp. Đồng thời, khẳng định, Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 năm 2025 tại Thanh Hóa sẽ được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đổi mới để đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Linh Hương