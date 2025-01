“Tháng Tri ân khách hàng” năm 2024 tại Điện lực Hoằng Hóa

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, trong tháng 12/2024, Điện lực Hoằng Hóa đã triển khai nhiều việc làm cụ thể để tri ân khách hàng

Thăm và tặng quà tri ân các khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện lớn trên địa bàn.

Theo đó, đơn vị đã tập trung cao trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đến thăm và tặng quà tri ân các khách hàng có sản lượng lớn, điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm như Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam, Công ty TNHH Vật tư ngành giày Winner Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên TCE JEANS,... các khách hàng đã tích cực tham gia phối hợp trong công tác điều chỉnh phụ tải phi thương mại hàng năm và quan tâm phối hợp, hợp tác trong chương trình dịch chuyển phụ tải sử dụng trong các tháng cao điểm nắng nóng trong năm 2024.

Điện lực Hoằng Hóa phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cũng trong tháng tri ân khách hàng, Điện lực đã phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai chương trình “Uống nước nhớ nguồn” thăm hỏi, tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Việt tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa do đơn vị nhận phụng dưỡng trọn đời. Triển khai các chương trình an sinh xã hội, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các thôn của xã Hoằng Châu, Quan Nội 3, phường Long Anh (TP Thanh Hóa) thuộc khu vực mới tiếp nhận lưới điện và dự án thay công tơ điện tử xóa dịch vụ điện nông thôn. Phối hợp với Ban giám hiệu, Công đoàn trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa) tặng quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

Tri ân khách hàng không chỉ bao gồm việc gửi thư cảm ơn, tặng quà tặng hay miễn phí dịch vụ điện, mà còn bao gồm việc lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời các vấn đề đang được khách hàng quan tâm, thắc mắc để từng bước cải thiện nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Thông qua các hoạt động tháng tri ân, Điện lực Hoằng Hóa đã tạo được nhiều dấu ấn lan tỏa rộng rãi trong xã hội và khách hàng để qua đó cùng với ngành điện đồng hành sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần giúp hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định cấp điện phục vụ tốt nhất cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và đời sống Nhân dân.

Thanh Hòa (PC Thanh Hóa)