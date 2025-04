Thạch Thành đẩy nhanh tiến độ thi công dự án phòng chống, khắc phục sự cố thiên tai

Huyện Thạch Thành đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực, nhân lực, phương tiện máy móc, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình phòng chống, khắc phục sự cố thiên tai trên địa bàn.

Nhà thầu thi công Dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Bưởi, xã Thành Hưng (Thạch Thành).

Trên địa bàn huyện Thạch Thành có 3 công trình phòng chống, khắc phục sự cố thiên tai đang được triển khai thi công, gồm: Dự án xử lý sự cố sạt lở bờ hữu sông Bưởi tại xã Thạch Định; Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Bưởi tại thôn Định Hưng, xã Thạch Định và Dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Bưởi, xã Thành Hưng. Những dự án này nhằm khắc phục sự cố, xây dựng mới tuyến kè, bảo đảm an toàn cho khoảng 3,2km bờ đê sông Bưởi, với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Hầu hết các dự án này được triển khai từ cuối năm 2024, do nhu cầu cấp bách trong phòng chống, khắc phục sự cố thiên tai. Sau khi ký hợp đồng, các chủ đầu tư đã triển khai ngay công tác thi công.

Ghi nhận tại công trình kè chống sạt lở bờ tả sông Bưởi, xã Thành Hưng vào những ngày gần đây, dù thời tiết nắng nóng, nhưng nhà thầu là Công ty CP Xây dựng thủy lợi Trường Sơn đã tổ chức 2 mũi thi công tiến hành xây lắp các hạng mục theo thiết kế được duyệt. Công trình có chiều dài 1,42km, với tổng mức đầu tư trên 43,2 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng huyện Thạch Thành làm chủ đầu tư. Theo quyết định phê duyệt dự án, công trình được thực hiện trong 3 năm, từ năm 2024 đến 2026.

Theo ông Nguyễn Anh Tuân, cán bộ kỹ thuật của Công ty CP Xây dựng thủy lợi Trường Sơn: “Hiện tại công ty đã hoàn thành trên 65% khối lượng công trình. Quá trình thi công dù gặp thời tiết bất lợi, giá cả vật liệu xây dựng tăng cao, song chúng tôi đã cố gắng khắc phục, tập trung cao nhất nhân lực, phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ công việc, cũng như đảm bảo chất lượng dự án. Cho đến nay, phần việc khó nhất là xây lắp cơ đá chân kè ngầm dưới lòng sông trên toàn tuyến dự án đã hoàn thành. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành công trình trước tháng 7 năm nay".

Tương tự, không khí thi công Dự án sự cố sạt lở bờ hữu sông Bưởi tại xã Thạch Định cũng diễn ra rất khẩn trương. Theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, dự án này sẽ xây dựng mới tuyến kè chống sạt lở bờ sông Bưởi đoạn qua xã Thạch Định với chiều dài trên 12km, gồm 3 vị trí lần lượt ở các thôn Thạch An, Tiến Thành và Định Hưng, với tổng mức đầu tư trên 42 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, công trình này sẽ khắc phục tình trạng sạt lở bờ đê, đảm bảo an toàn cho tài sản của gần 500 hộ dân với gần 1.800 nhân khẩu và hơn 82ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc các thôn Thạch An, Tiến Thành, Định Hưng, Định Tân, xã Thạch Định. Đến nay cơ bản các hạng mục công trình chống sạt lở, như cơ đá chân kè, thân kè, bậc lên xuống... đã được hoàn thành.

Ông Nguyễn Đức Luận, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành, cho biết: "Nhằm tăng cường khả năng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất do thiên tai gây ra, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã có dự án đứng chân khẩn trương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định của pháp luật và theo tiến độ thời gian. Đồng thời tổ chức công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng, để người dân hiểu, đồng thuận và tạo điều kiện cho các nhà thầu triển khai thi công dự án".

Đáng chú ý, với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cũng đã thành lập các tổ công tác, tiến hành kiểm tra thực tế công trường dự án nói chung và công trình phòng chống, khắc phục sự cố thiên tai nói riêng để trực tiếp nắm bắt tiến độ, tháo gỡ vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban liên quan nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải ngân vốn cho nhà thầu theo khối lượng công trình...

Thực hiện chỉ đạo của huyện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành đã thường xuyên thực tế, nắm bắt tiến độ, chất lượng công trình. Tập trung hướng dẫn, giải quyết thủ tục pháp lý có liên quan cho nhà thầu. Ban cũng yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình theo kế hoạch.

Đến thời điểm cuối tháng 4/2025, cả 3 công trình, dự án phòng chống, khắc phục sự cố thiên tai trên địa bàn huyện Thạch Thành được thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Huyện cũng đang nỗ lực để hoàn thiện các bước quy trình thủ tục, chuẩn bị đầu tư một số dự án phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Bài và ảnh: Đồng Thành