Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt, không để xảy ra ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng trên địa bàn cả nước, nguy cơ dịch bệnh vẫn có thể xảy ra nếu không được quan tâm phòng, chống kịp thời.

Người dân xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc) thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình dịch bệnh trên động vật có chiều hướng gia tăng, lây lan trên diện rộng ở nhiều địa phương trên cả nước, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) có số lượng ổ dịch tăng trên 50% so với năm 2023 và bệnh dại có số người tử vong tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng nói, tại các tỉnh tiếp giáp với Thanh Hóa như Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La... dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp.

Hiện nay, với tình hình thực tế chăn nuôi tại Thanh Hóa như: quy mô nhỏ lẻ, chưa đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh vẫn chiếm tỷ lệ cao; công tác kiểm soát vận chuyển, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm còn nhiều khó khăn; người chăn nuôi có tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh; kết quả tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm chưa đồng đều; người dân tăng đàn, tái đàn nhanh trong các tháng cuối năm... đòi hỏi ngành nông nghiệp và các địa phương không được chủ quan, lơ là, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tại hội nghị “Triển khai Chỉ thị 11 của Chủ tịch UBND tỉnh và công tác tiêm phòng vắc-xin DTLCP tại tỉnh Thanh Hóa”, ông Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, cho biết: Trước tình hình thực tế về bệnh DTLCP, huyện Triệu Sơn chú trọng triển khai giám sát dịch bệnh để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch khi mới phát sinh. Bên cạnh đó, hướng dẫn các hộ chăn nuôi lợn thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất... nhất là đối với các trang trại lớn cần kiểm soát chặt chẽ nhân công ra vào khu nuôi... Đồng thời, bố trí kinh phí dự phòng chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư... đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu ứng phó kịp thời bao vây, dập tắt các ổ dịch ngay khi mới xảy ra trong diện hẹp; củng cố lực lượng chuyên môn thú y các cấp đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Huyện cũng đã thực hiện rà soát tổng đàn để đảm bảo tiêm phòng đạt 100% diện tiêm... Trong tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm đợt 1/2024, vắc-xin dại chó, mèo, Triệu Sơn cũng là một trong những địa phương hoàn thành đúng kế hoạch và có tỷ lệ tiêm khá cao.

Bên cạnh các giải pháp của ngành chức năng, các địa phương, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động thực hiện các giải pháp để bảo vệ đàn vật nuôi. Tại trang trại chăn nuôi gia cầm của ông Nguyễn Chí Cường, xã Đông Phú (Đông Sơn), biện pháp luôn được duy trì trong nhiều năm qua là sử dụng đệm lót sinh học, bởi theo ông, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế sự xâm nhiễm của dịch bệnh. Theo ông Cường: “Hiệu quả của phương pháp này là việc phân giải chất thải làm cho mùi hôi, khí độc trong chuồng nuôi hầu như không còn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi”. Bên cạnh đó, ông Cường luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tuyên truyền như vệ sinh chuồng trại, bổ sung vitamin cho gia cầm...

Trong những tháng cuối năm, nguy cơ các loại dịch bệnh bùng phát và lây lan trên địa bàn tỉnh là rất cao, nhất là bệnh DTLCP. Vì vậy, ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh; tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2/2024. Đối với bệnh DTLCP, các địa phương cần chú trọng phân công lực lượng triển khai giám sát dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, hóa chất sát trùng, vôi bột, vắc-xin... để ứng phó kịp thời, dập tắt các ổ dịch ngay khi mới xảy ra trong diện hẹp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; đẩy mạnh việc nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng; rà soát, thống kê cụ thể, chính xác tổng đàn lợn đã được tiêm vắc-xin để xây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí kinh phí mua vắc-xin và tổ chức tiêm phòng đồng bộ. Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tăng cường tổ chức lấy mẫu giám sát để kịp thời phát hiện cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; thành lập các đội phản ứng nhanh để chỉ đạo, hướng dẫn xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện, không để lây lan ra diện rộng. Mặt khác, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn vào địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển lợn không đúng quy định.

Bài và ảnh: Lê Ngọc