Tạp chí Mỹ xếp Vịnh Hạ Long là điểm đến đầu tiên cho 12 con giáp năm 2025

Trong bài viết thú vị gợi ý những điểm đến cho 12 con giáp vào năm 2025, tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure của Mỹ đã lựa chọn Vịnh Hạ Long là điểm đến dành cho người tuổi Tý, với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và những trải nghiệm độc đáo, hứa hẹn là lựa chọn hoàn hảo cho mọi du khách.

Trong bài viết xuất bản hồi giữa tháng 12 “Where To Plan Your 2025 Travels In Asia Based On Chinese Zodiac” (Tạm dịch: Những điểm đến nên lên kế hoạch cho chuyến du lịch 2025 tại Châu Á dựa trên 12 con giáp), tạp chí Travel + Leisure với gần 5 triệu độc giả toàn cầu đã gợi ý Vịnh Hạ Long là điểm đến lý tưởng cho những người tuổi Tý.

Hạ Long được gợi ý là điểm đến lý tưởng cho những người tuổi Tý.

Theo tạp chí Mỹ, những người tuổi Tý, với sự quyến rũ, tính tò mò và niềm nở, sẽ không thể bỏ qua vẻ đẹp hùng vĩ của những núi đá vôi và các hòn đảo kỳ diệu tại Vịnh Hạ Long. Tính cách yêu thích sự vui vẻ và có phần tiết kiệm của người tuổi Tý cũng sẽ được thỏa mãn với các trải nghiệm thú vị tại các chợ nổi đầy màu sắc, hoạt động câu mực đêm đầy hấp dẫn và những bữa tiệc nướng hải sản tươi ngon bên bờ biển.

Tạp chí danh tiếng này cũng gợi ý thêm các địa điểm tham quan du khách không nên bỏ qua tại Vịnh Hạ Long, bao gồm Động Thiên Cung huyền ảo, bãi biển Ti Tốp thơ mộng, làng chài Vung Viêng yên bình, đảo Khỉ hoang sơ, Bảo tàng Quảng Ninh hiện đại, đảo Đầu Bê bí ẩn, chợ Bãi Cháy sầm uất. Bên cạnh đó, Travel + Leisure cũng không quên giới thiệu những món đặc sản trứ danh của vùng đất này như sam biển, ngán biển, gà đồi Tiên Yên và chả mực Hạ Long, mang đến những hương vị khó quên cho du khách.

Trải nghiệm cáp treo Nữ Hoàng là cách tuyệt vời để ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.

Một trong số những trải nghiệm được nhắc đến là đi cáp treo Nữ hoàng tại Sun World Ha Long, để ngắm toàn cảnh Vịnh từ trên cao. Công trình nắm giữ hai kỷ lục Guinness thế giới về cabin cáp treo lớn nhất và trụ cáp treo cao nhất liên tục được truyền thông quốc tế gợi ý là trải nghiệm phải thử khi đến Hạ Long. Tháng 9/2024, cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet đã gợi ý đây là “cách tuyệt vời để ngắm toàn cảnh Hạ Long từ trên cao”.

Cáp treo đưa du khách trong hành trình từ công viên nước và công viên trò chơi tại Sun World Ha Long lên đồi Ba Đèo, với nhiều trải nghiệm hấp dẫn ở cả hai đầu. Cẩm nang Lonely Planet từng giới thiệu: “Đối tượng khách gia đình chắc chắn sẽ thích Sun World Ha Long với các trò chơi, tàu lượn siêu tốc, vòng quay và một trong những công viên nước lớn nhất Đông Nam Á”.

Oakwood Ha Long là nơi lý tưởng để tận hưởng sự riêng tư và hòa mình vào thiên nhiên.

Bên cạnh đó, tạp chí Mỹ cũng gợi ý cho du khách các trải nghiệm lưu trú. Trong đó có khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long, với tọa độ vàng sát bờ biển Bãi Cháy, cách vịnh di sản chỉ vài bước chân. Với 86 căn biệt thự nằm giữa khuôn viên xanh mát, khu nghỉ dưỡng phù hợp nhất với đối tượng gia đình, nơi các đại gia đình có thể tận hưởng không gian riêng tư và hòa mình vào thiên nhiên. Biệt thự Oakwood với bể bơi riêng có sức chứa tối đa tới 20 người lớn và trẻ em, với hồ bơi riêng ngoài trời, bồn tắm jacuzzi năm giữa vườn xanh.

Sự công nhận từ một tạp chí danh tiếng như Travel + Leisure một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của Vịnh Hạ Long trên bản đồ du lịch quốc tế. Thời điểm thích hợp nhất để du ngoạn Hạ Long theo tạp chí Mỹ là từ tháng 10 đến tháng 12, còn Lonely Planet gợi ý nếu đi mùa đông, du khách có thể lựa chọn trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 3, phù hợp cho lựa chọn xuất hành đầu năm 2025.

Tùng Dương