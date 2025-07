Tạo dựng tiền đề cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục

Cùng với các bậc học khác, bám sát quan điểm, định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), ngành giáo dục Thanh Hóa đã đề ra nhiều giải pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở bậc học mầm non thông qua chủ trương xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (CQG).

Một hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường Mầm non Linh Sơn 2 (xã Linh Sơn).

Được công nhận đạt CQG mức độ 1 từ năm 2007, mức độ 2 năm 2024, đến nay các tiêu chí trường chuẩn vẫn được cô, trò Trường Mầm non Linh Sơn 2 (xã Linh Sơn) giữ vững và duy trì hiệu quả. Cô giáo Lê Thị Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Xây dựng trường đạt CQG là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành GD&ĐT nhằm chuẩn hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy, học, đồng thời chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, trong suốt quá trình xây dựng, nhà trường cũng như chính quyền địa phương luôn nỗ lực huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên. Hiện nay 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên. Đặc biệt, từ khi được công nhận trường đạt CQG, các hoạt động giáo dục của nhà trường không ngừng được đẩy mạnh, hạ tầng cơ sở vật chất được tăng cường, các phong trào thi đua của ngành, của địa phương phát động luôn thu hút sự quan tâm của cán bộ, giáo viên và học sinh với khí thế, tinh thần hào hứng, sôi nổi. Hoạt động giảng dạy, học tập được đổi mới, thực hiện linh hoạt theo định hướng phát triển năng lực học sinh, lấy học sinh làm trung tâm.

Tương tự, tại Trường Mầm non Hưng Lộc (xã Vạn Lộc) từ chủ trương xây dựng trường đạt CQG, diện mạo nhà trường ngày một khang trang, sạch, đẹp. Theo đại diện lãnh đạo Trường Mầm non Hưng Lộc, nhà trường được công nhận CQG mức độ 1 từ nhiều năm trước, nhưng do yêu cầu đổi mới giáo dục, những tiêu chí trường chuẩn trước đây không còn phù hợp, vì vậy ban giám hiệu nhà trường đã tham mưu cho chính quyền địa phương và ngành giáo dục huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí trường đạt CQG mức độ 2. Nhiều hạng mục như phòng học, bếp ăn bán trú, khuôn viên sân trường... được nâng cấp, đầu tư xây dựng mới. Hiện nhà trường có cổng, tường rào theo quy định, có khuôn viên xanh, sạch, đẹp, an toàn. Diện tích mặt bằng; số lượng phòng học đủ để mỗi lớp học 2 buổi/ngày và bảo đảm quy định của Điều lệ trường mầm non cũng như tiêu chí trường đạt CQG mức độ 2. Đây vừa là niềm tự hào, cũng là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ cũng như huy động trẻ ra lớp, duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Những năm gần đây tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp của nhà trường luôn đạt 100%; chất lượng các hoạt động giáo dục không ngừng được nâng lên; 100% học sinh học tại trường được ăn bán trú, khám sức khỏe định kỳ, được bảo đảm an toàn cả về thể chất và tinh thần...

Thực tế cho thấy, phong trào xây dựng trường đạt CQG không chỉ là nhiệm vụ của các nhà trường và ngành giáo dục, mà đã được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân quan tâm thực hiện, ủng hộ. Nhiều địa phương trong tỉnh đã quan tâm, mở rộng khuôn viên, tăng quỹ đất, huy động các nguồn lực đầu tư cho các nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng tiêu chí trường đạt CQG và yêu cầu đổi mới giáo dục. Qua thống kê, hết năm học 2024-2025 toàn tỉnh có 1.716/1.979 trường đạt CQG, đạt tỷ lệ 86,7%. Trong đó cấp học mầm non có 583/677 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 87%.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT, xây dựng trường mầm non đạt CQG là giải pháp thúc đẩy việc thực hiện chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhiệm vụ này luôn được ngành giáo dục gắn với chủ đề của từng năm học và các phong trào, cuộc vận động do ngành và địa phương phát động như “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”... Mục tiêu của ngành trong giai đoạn tới là tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển số lượng trường mầm non đạt CQG trong toàn tỉnh. Bởi khi trường học đạt CQG, các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cũng sẽ được bảo đảm, môi trường giáo dục được xây dựng theo hướng hiện đại, an toàn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ sẽ phát huy hiệu quả theo phương châm “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

