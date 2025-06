Tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển của phố

“Nói đi đôi với làm”, “làm đến đâu được đến đó” là tâm niệm của ông Thiều Sỹ Định, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Cao Sơn, phường Rừng Thông (TP Thanh Hóa). Hơn 5 năm gắn bó với công việc chung của phố, ông đã gieo được niềm tin và xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân để chung tay xây dựng phố Cao Sơn trở thành điểm sáng của phường Rừng Thông.

Sau gần 40 năm công tác trong ngành công an, năm 2017, ông Định về nghỉ chế độ và tham gia sinh hoạt Đảng tại phố Cao Sơn. Với tinh thần nhiệt huyết, gương mẫu trong các hoạt động, năm 2020 ông Định được bầu làm Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Cao Sơn cho đến nay. Đây là phố đầu tiên của phường Rừng Thông thực hiện mô hình hợp nhất bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố. Đảm nhận cả “2 vai”, ông Định luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Phố Cao Sơn có 245 hộ với trên 900 nhân khẩu, chia thành 9 tổ tự quản. Chi bộ phố có 91 đảng viên. Là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ông Định luôn khắc ghi lời Bác dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Với tinh thần đó ông đã cùng cấp ủy chi bộ thay đổi tư duy từ chỗ bàn những cái mình đang có sang bàn, thảo luận những việc người dân cần, người dân quan tâm. Bởi xác định rõ việc gì có lợi cho dân phải cố gắng làm, nên những nội dung gắn với đời sống dân sinh đã nhanh chóng đi từ sinh hoạt chi bộ ra thực tiễn cuộc sống, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đảng viên và Nhân dân. Đó là yếu tố quan trọng để chi bộ phố Cao Sơn nhiều năm liên tục được Đảng bộ phường Rừng Thông biểu dương, khen thưởng.

Phường Rừng Thông vinh dự, tự hào là nơi đón Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Để xây dựng Rừng Thông thành phường kiểu mẫu nhằm đáp lại sự quan tâm và tình cảm yêu mến Bác dành cho vùng đất này, thì trước hết phải xây dựng các tổ dân phố trở thành tổ dân phố kiểu mẫu. Theo đó, ông Định luôn chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cùng với đó, phố đã lập nhóm zalo chi bộ, nhóm cán bộ phố, nhóm các tổ tự quản, nhóm đảng viên 213, nhóm tổ dân phố với đại diện gần 200 gia đình tham gia để tuyên truyền, triển khai các chủ trương, kế hoạch của cấp trên đến đảng viên và Nhân dân một cách kịp thời, đầy đủ. Từ đó, tạo sự đoàn kết trong thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng Cao Sơn trở thành phố kiểu mẫu từ năm 2021 và luôn là một trong những phố dẫn đầu phường Rừng Thông nhiều năm liên tục.

Nổi bật như trong phát triển kinh tế, tỷ lệ gia đình có mức sống khá trở lên của phố đạt trên 85%, trong phố không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm; toàn khu phố có gần 100 gia đình có xe hơi. Phong trào văn hóa - thể thao được tổ chức thường xuyên. Cao Sơn là phố tiêu biểu trong xây dựng mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu. Những năm qua, phố đã vận động Nhân dân đóng góp mua sắm mới bàn ghế, lắp đặt camera, wifi miễn phí và đầu tư dụng cụ tập thể dục - thể thao ngoài trời phục vụ Nhân dân. Nhân dân trong phố còn đóng góp san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh nhà văn hóa mới, trồng cây bóng mát, cây ăn quả trong khuôn viên. 5 năm qua, phố Cao Sơn liên tục được công nhận là phố văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%.

Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phố đã vận động các gia đình lắp camera tại nhà và quyên góp lắp camera an ninh tại các địa điểm công cộng, đoạn đường có nguy cơ mất an ninh trật tự. Ở mỗi tổ tự quản cũng có ít nhất từ 2 camera trở lên. Việc lắp camera đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thông qua hệ thống camera, công an phường đã ngăn chặn, giải tán nhiều trường hợp có nguy cơ gây mất an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống yên bình cho Nhân dân.

Xây dựng phố Cao Sơn luôn khang trang, sạch đẹp, ông Thiều Sỹ Định cùng Ban công tác mặt trận phố, tổ vận động ở khu dân cư tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông. Nhờ đó, tuyến đường dọc kênh Bắc có 10 gia đình đã hiến gần 200m2 đất và công trình trên đất; tuyến Cao Sơn - Phượng Lĩnh có 25 hộ gia đình hiến 150m2 đất và công trình trên đất để xây dựng tuyến đường kiểu mẫu với chiều dài gần 1km. Năm 2025, chi bộ đã lựa chọn tuyến đường Nguyễn Mộng Tuân xây dựng tuyến đường văn minh chào mừng Đại hội chi bộ phố Cao Sơn nhiệm kỳ 2025-2027. Đã có gần 30 gia đình ở tổ tự quản số 7 đóng góp kinh phí lát vỉa hè với số tiền gần 100 triệu đồng, được Nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Trong thực hiện các cuộc vận động do cấp trên phát động, phố Cao Sơn thường xuyên dẫn đầu phường Rừng Thông. Điển hình như năm 2024, cấp ủy, ban công tác mặt trận phố đã vận động Nhân dân đóng góp thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025 số tiền trên 30 triệu đồng; ủng hộ đồng bào phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gần 48 triệu đồng. Năm 2025, tiếp tục thực hiện đợt 2 Chỉ thị số 22-CT/TU, phố Cao Sơn đứng đầu toàn phường với số tiền vận động gần 39 triệu đồng, đạt 187%.

Những đóng góp của Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Thiều Sỹ Định đối với phố Cao Sơn đã được các cấp, các ngành ghi nhận, tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đây là phần thưởng xứng đáng, động lực giúp ông Thiều Sỹ Định tiếp tục tận tâm, nhiệt tình với các hoạt động, vì sự phát triển của phố và phường.

