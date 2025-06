Trưởng Công an xã vì Nhân dân phục vụ

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Đại úy Quách Văn Dũng, Trưởng Công an xã Thành Yên (Thạch Thành) luôn bám địa bàn, gắn bó mật thiết với Nhân dân, hết lòng “Vì Nhân dân phục vụ”, được đồng nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân ghi nhận.

Trưởng Công an xã Thành Yên Quách Văn Dũng hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Qua câu chuyện, Đại úy Quách Văn Dũng cho biết: Năm 2020, anh được điều động về làm Trưởng Công an xã Thành Yên. Đây là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Thạch Thành, với 94,7% là đồng bào dân tộc Mường, đời sống của Nhân dân gặp nhiều khó khăn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Trên cương vị là trưởng công an xã, anh luôn thể hiện vai trò nêu gương của người đứng đầu, gương mẫu trong công việc, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn để phục vụ công tác.

Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Với phương châm “An ninh chủ động”, anh cùng CBCS trong đơn vị thường xuyên làm tốt công tác nắm địa bàn, lĩnh vực liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong đó nắm chắc âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất đoàn kết ở vùng đồng bào DTTS... Lực lượng công an xã Thành Yên thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác bảo vệ ANTT; tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giải quyết hàng chục vụ việc liên quan đến ANTT. Từ năm 2020 đến nay, Công an xã Thành Yên đã tổ chức phát động trên 30 lượt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với 2.500 lượt người tham gia. Qua công tác vận động quần chúng, mỗi năm Nhân dân cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị để phục vụ lực lượng công an trong công tác năm, giải quyết tình hình ANTT tại cơ sở. 5 năm qua, Công an xã Thành Yên đã phát hiện, tiếp nhận trên 30 vụ việc liên quan đến ANTT, trực tiếp xử lý 18 vụ việc, với trên 20 đối tượng. Ngoài ra, anh cùng CBCS đã trực tiếp xuống địa bàn, đi đến từng hộ dân để gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước cho 100% công dân trong độ tuổi cấp căn cước trên địa bàn...

Với những thành tích đã đạt được, Đại úy Quách Văn Dũng đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt năm 2023, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong vùng đồng bào DTTS; năm 2024 được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2025 được Cục trưởng Cục Kiểm lâm tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo vệ rừng...

Bài và ảnh: K.C