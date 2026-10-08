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Syria cân nhắc hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi

Thúy Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Syria đang cân nhắc khả năng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia, trong đó có hỗ trợ phòng thủ hoặc triển khai lực lượng, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi gia tăng và giao tranh diễn biến căng thẳng gần eo biển Bab al-Mandab.

Syria cân nhắc hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi

Syria đang cân nhắc khả năng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia, trong đó có hỗ trợ phòng thủ hoặc triển khai lực lượng, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi gia tăng và giao tranh diễn biến căng thẳng gần eo biển Bab al-Mandab.

Syria cân nhắc hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi

Theo Reuters ngày 7/10, Syria đang “cân nhắc kỹ lưỡng” khả năng hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia. Các phương án được xem xét gồm hỗ trợ phòng thủ nhằm bảo vệ Saudi Arabia trước các cuộc tấn công hoặc triển khai lực lượng hỗ trợ các lực lượng Yemen được Riyadh hậu thuẫn chống Houthi. Một quan chức Mỹ cho biết Saudi Arabia đã đề nghị Syria triển khai lực lượng tham chiến chống Houthi.

Saudi Arabia cũng đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia sau nhiều tuần hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Houthi, trong đó có Mỹ, các nước châu Âu và Trung Đông.

Một nhà ngoại giao Syria cho biết Damascus ủng hộ Saudi Arabia trước các cuộc tấn công của Houthi, song ưu tiên hiện nay của chính phủ Syria vẫn là các vấn đề trong nước, đặc biệt là công cuộc tái thiết sau nhiều năm xung đột. Quan chức này cho biết nếu Riyadh đề nghị hợp tác quân sự hoặc trao đổi chuyên môn, việc này sẽ được thực hiện thông qua các kênh chính thức và trong khuôn khổ các thỏa thuận song phương.

Ngày 6/10, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tới Riyadh và hội đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Theo quan chức Mỹ, khả năng Syria hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia đã được hai bên thảo luận.

Tuy nhiên, chưa rõ Damascus có chấp thuận đề nghị của Riyadh hay không. Việc tham gia các hoạt động quân sự nhằm vào Houthi - lực lượng được Iran hậu thuẫn có thể khiến Syria đối mặt với phản ứng từ Iran và các đồng minh của nước này, trong đó có Hezbollah tại Liban và các lực lượng vũ trang tại Iraq.

Thúy Hà

Từ khóa:

#Hỗ trợ #Houthi #Quân sự #Tấn công #Triển khai #UAV #Phòng thủ #Đối phó

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