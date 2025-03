Sửa đổi chính sách, tạo thuận lợi hơn cho sắp xếp tổ chức bộ máy

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/2024/NĐ-CP phù hợp, mang tính bao trùm, khẳng định thêm tính đúng đắn và nhân văn của chính sách, tạo thuận lợi hơn cho việc bố trí cán bộ khi sắp xếp bộ máy.

Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là một trong những chính sách được hết sức quan tâm trong những ngày qua.

Nói như thế bởi trong quá trình thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP đã có những vấn đề phát sinh do chính sách quy định tại Nghị định này cao hơn so với chính sách quy định tại Nghị định số 177/2024/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng ban hành cùng thời điểm.

Nhằm tháo gỡ vấn đề này, ngày 15/3/2025 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. Theo đó, ngoài sửa đổi phạm vi điều chỉnh; Bổ sung đối tượng áp dụng; Bổ sung “hệ số chênh lệch bảo lưu lương” để đảm bảo quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức khi nghỉ việc; Sửa đổi chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi; Sửa đổi, bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chế độ; Nghị định có phần quy định rất quan trọng là: Điều khoản chuyển tiếp.

Theo đó, Nghị định 67/2025/NĐ-CP nêu rõ: Các trường hợp đang thực hiện giải quyết chính sách, chế độ do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP nhưng cấp có thẩm quyền chưa ban hành quyết định giải quyết chính sách, chế độ thì được áp dụng chính sách, chế độ quy định tại Nghị định này.

Các trường hợp đang thực hiện giải quyết chính sách, chế độ do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đã được cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP nhưng thời điểm nghỉ việc sau ngày 1/1/2025 thì được áp dụng chính sách, chế độ quy định tại Nghị định này.

Đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm đã được cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP, nếu chính sách, chế độ thấp hơn so với chính sách, chế độ quy định tại Nghị định này thì áp dụng chính sách, chế độ quy định tại Nghị định này. Các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, nếu chính sách, chế độ thấp hơn so với chính sách, chế độ quy định tại Nghị định này thì được cấp bổ sung theo chính sách, chế độ quy định tại Nghị định này. Các trường hợp do sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biểu tổ chức, biên chế đã được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi trước ngày 1/1/2025 theo quy định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan quân đội Nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và Luật Cơ yếu, nhưng đến ngày 1/1/2025 cấp có thẩm quyền chưa ban hành quyết định giải quyết chính sách, chế độ thì được áp dụng chính sách, chế độ quy định tại Nghị định này.

Trước đó, tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2025 của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã nêu quan điểm: "Nghị định số 178/2024/NĐ-CP có hiệu ứng xã hội rất tốt, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian để cán bộ thực hiện các quyền lợi chỉ có 12 tháng, nếu chậm trễ dù chỉ một tháng, họ sẽ chịu nhiều thiệt thòi".

Việc Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, cho thấy cơ quan soạn thảo đã kịp thời lắng nghe tiếng nói của người trong cuộc, có sự đánh giá tác động của chính sách đã ban hành với cuộc sống một cách khẩn trương, đầy đủ, chi tiết, trách nhiệm. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/2024/NĐ-CP phù hợp, mang tính bao trùm, khẳng định thêm tính đúng đắn và nhân văn của chính sách, tạo thuận lợi hơn cho việc bố trí cán bộ khi sắp xếp bộ máy.

Thái Minh