Sôi nổi hội thi “Nữ đoàn viên duyên dáng, tài năng, khỏe đẹp tinh thần”

Sáng 25/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức hội thi “Nữ đoàn viên duyên dáng, tài năng, khỏe đẹp tinh thần” năm 2026.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các đội tham dự hội thi.

Hội thi thu hút 9 đội với hơn 250 thí sinh tham gia, đại diện cho gần 13.000 cán bộ, công nhân lao động. Các đội tranh tài ở 2 phần thi: Chào hỏi, thể hiện tài năng và trình diễn trang phục.

Các đại biểu và công nhân lao động tham dự hội thi.

Ở phần thi chào hỏi, thể hiện tài năng, các đội đã mang đến những tiết mục đặc sắc thông qua hình thức tiểu phẩm kịch, ca múa nhạc, thơ ca, hò vè và thuyết trình hấp dẫn. Qua đó, không chỉ làm nổi bật đặc thù sản xuất của từng đơn vị mà còn truyền tải trọn vẹn thông điệp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nếp sống văn minh và khắc họa rõ nét hình ảnh người nữ công nhân lao động tự tin, năng động, trách nhiệm.

Phần thi của đội Duyên dáng đến từ xưởng 6 và xưởng 7.

Tại phần thi trình diễn trang phục, các nữ đoàn viên duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, thanh lịch với trang phục công sở và sáng tạo qua những bộ trang phục tái chế mang thông điệp bảo vệ môi trường. Các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự tự tin, khéo léo và tinh thần đoàn kết của các đội thi.

Phần thi của đội Ngôi sao sáng đến từ xưởng 4 và xưởng 5.

Hội thi là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để nữ đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tự tin thể hiện tài năng, trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi; đồng thời tôn vinh vẻ đẹp, phẩm chất và chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường tình đoàn kết trong đoàn viên, công nhân lao động, khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Thanh Huê