Sơ kết phong trào Phụ nữ khởi nghiệp và giới thiệu, trưng bày sản phẩm, mô hình phát triển kinh tế

Trong 2 ngày 5 và 6/6, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào Phụ nữ khởi nghiệp và giới thiệu, trưng bày sản phẩm, mô hình phát triển kinh tế, trao hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bao bì sản phẩm, tem truy suất nguồn gốc cho các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp, năm 2025.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các gian hàng, động viên hội viên phụ nữ...

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và các đại biểu, dự.

Trong chương trình, Hội LHPN tỉnh tổ chức 27 gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm mô hình phát triển kinh tế năm 2025.

Từ năm 2015 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 11 lần ngày Hội “Phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp” và 9 Hội nghị “Giới thiệu, trưng bày sản phẩm mô hình phát triển kinh tế”; xây dựng 396 lượt gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong các chương trình, thu hút sự quan tâm đông đảo từ người tiêu dùng, doanh nghiệp, đơn vị phân phối trong và ngoài tỉnh.

Từ năm 2017 đến nay, đã có 267 ý tưởng khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” các cấp; trong đó, 86 ý tưởng/sản phẩm xuất sắc được vinh danh, trao giải tại cấp tỉnh. Nhiều sản phẩm đoạt giải cấp vùng, cấp toàn quốc như: Ý tưởng “Trứng gà thảo mộc - Đặc sản từ nguyên liệu bản địa” của chị Phạm Thị Hồng Nhung, HTX Nông nghiệp Năm Tầng (thị xã Bỉm Sơn), đoạt giải Nhì cấp Vùng, giải khuyến khích cấp toàn quốc năm 2024; Ý tưởng “Hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan” của chị Hà Thị Kiều, Tổ hợp tác mây tre đan thôn Lau, xã Điền Trung (Bá Thước), đoạt giải Ba cấp Vùng, giải khuyến khích cấp toàn quốc năm 2024; Tổ hợp tác Hương quê - sản phẩm từ thiên nhiên do chị Quách Thị Anh làm tổ trưởng, đoạt giải khuyến khích cấp Vùng năm 2023...

Các đại biểu, dự

Một trong những điểm nổi bật của phong trào phụ nữ khởi nghiệp là công tác hỗ trợ hoàn thiện mẫu mã, thương hiệu sản phẩm. Năm 2024, 2025, Hội LHPN tỉnh đã triển khai hỗ trợ 30 ý tưởng/sản phẩm khởi nghiệp xuất sắc với các gói hỗ trợ cụ thể: xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, nhãn mác, hỗ trợ làm tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; kết nối với các doanh nghiệp, siêu thị trong và ngoài tỉnh để bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ hội viên đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, Shopee... giúp sản phẩm tiếp cận thị trường rộng lớn và chuyên nghiệp hơn; phối hợp với các cấp, ngành tổ chức/tham gia các hội nghị kết nối cung – cầu, tuần lễ nông sản tại tỉnh; xây dựng các gian hàng Hội chợ xúc tiến thương mại do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại một số tỉnh ngoài... Đây là cơ hội để quảng bá các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa xứ Thanh do hội viên phụ nữ và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh với các đại biểu.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; tham gia tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại chuyên nghiệp, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn hóa sản phẩm theo chương trình OCOP và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hướng tới xuất khẩu; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn kỹ năng kinh doanh, marketing và bán hàng đa kênh cho hội viên phụ nữ; phối hợp mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho các ý tưởng

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc và bao bì sản phẩm cho 15 sản phẩm, ý tưởng đoạt giải cuộc thi “Ý tưởng, sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp năm 2025”, đồng thời tổ chức đánh giá hiệu quả các mô hình về vệ sinh an toàn thực phẩm do các cấp Hội quản lý; nghe nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm.

Lê Hà