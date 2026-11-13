Sân khấu hóa hình tượng Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh qua tác phẩm “Tiếng cồng Ngàn Nưa”

Tối 13/11, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân và du khách.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa hình tượng Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Lấy hình tượng Bà Triệu làm trung tâm, chương trình sân khấu hóa “Tiếng cồng Ngàn Nưa” tái hiện cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, qua đó làm nổi bật khí phách kiên cường, tinh thần bất khuất của người con gái quê hương Thanh Hóa.

Tác phẩm “Tiếng cồng Ngàn Nưa” gợi nhắc vùng đất Ngàn Nưa - nơi gắn liền với Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu - một dấu mốc lịch sử tiêu biểu trong truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, hình tượng Bà Triệu được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn, góp phần đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng.

Tái hiện hình ảnh nữ Anh hùng Triệu Thị Trinh với khí phách kiên cường, tinh thần bất khuất.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công thuộc các đoàn Nghệ thuật Tuồng, Chèo và Cải lương của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn.

Sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống góp phần tạo nên không gian biểu diễn đa dạng, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc khi đến với du lịch biển Sầm Sơn.

Buổi biểu diễn thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân và du khách.

“Biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử” là một trong những hoạt động diễn ra bên lề sự kiện Gala Sao Mai năm 2026 tại Thanh Hóa; qua đó góp phần thúc đẩy du lịch mùa Thu - Đông, đồng thời lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của quê hương đến Nhân dân, du khách.

Lê Hợi - Hoài Anh