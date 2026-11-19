Quyết liệt triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Sáng 19/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức buổi làm việc trực tuyến đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số tại 10 địa phương nhằm rà soát kết quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ, phục vụ tổng kết Kế hoạch hành động 100 ngày tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Tổ phó Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tại 10 địa phương đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc trên môi trường số. Hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư, các nền tảng số từng bước được đưa vào khai thác, sử dụng. Đến nay, có 7/10 địa phương đã hoàn thành làm sạch dữ liệu đảng viên; có trên 4,5 triệu hồ sơ thu nộp đảng phí trên môi trường điện tử hoặc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tuy nhiên, kết quả đạt được tại các địa phương chưa đồng đều, vẫn còn một số điểm nghẽn như việc xử lý công việc điện tử chưa toàn trình; dữ liệu và quy trình chưa liên thông.

Đặc biệt, tỷ lệ hoàn thành thủ tục chuyển sinh hoạt đảng trên môi trường trực tuyến còn thấp; số hóa chưa gắn chặt với khai thác; nhân lực và hỗ trợ vận hành còn thiếu; cán bộ chuyển đổi số cấp xã chủ yếu kiêm nhiệm...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thảo luận tại hội nghị, các địa phương đã tập trung làm rõ một số khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện; xác định các nhiệm vụ chậm, quá hạn, có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ.

Các địa phương cũng đề xuất nâng cấp hạ tầng mạng, thiết bị đầu cuối; tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện, nâng cấp, khắc phục các bất cập của các nền tảng dùng chung, nhất là Hệ thống điều hành tác nghiệp, Sổ tay đảng viên điện tử và các thủ tục hành chính của Đảng...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Kết luận hội nghị, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu Ngô Hải Phan đề nghị các cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn; đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; rà soát, xác định rõ kết quả, sản phẩm hoàn thành đối với từng nhiệm vụ. Cùng với đó, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Về các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu sẽ tiếp thu và sớm tháo gỡ.

Quốc Hương