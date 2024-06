Quảng bá “Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” đến các thị trường trọng điểm

Kể từ khi du lịch mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19, việc xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn là một trong những vấn đề được các khu, điểm, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai, thực hiện có hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh quảng bá thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” đến các thị trường mục tiêu.

TP Sầm Sơn chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển.

Nhằm “đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững” theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ, một trong những giải pháp mà du lịch Thanh Hóa đề ra đó là xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Những năm gần đây, các địa phương, ban quản lý khu, điểm và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng; đồng thời thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Cùng với đó, nhằm tạo môi trường du lịch hấp dẫn, nhiều dự án đầu tư kinh doanh du lịch trọng điểm, với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đã và đang được tích cực triển khai thực hiện. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 81 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 146 nghìn tỷ đồng. Trong đó phải kể đến một số dự án quy mô lớn, chất lượng cao của các tập đoàn lớn tại Việt Nam như: Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Samson Beach & Golf Resort; Khu tổ hợp dịch vụ thương mại, khách sạn của tập đoàn Vingroup; Khu đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En (Như Thanh); Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa tại xã Quảng Yên (Quảng Xương)...

Một sản phẩm truyền thông tốt, được du khách ghi nhận và đánh giá cao chắc chắn phải dựa trên chất lượng sản phẩm và tính hấp dẫn của điểm đến. Trên cơ sở đó, năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung tổ chức quảng bá, xúc tiến du lịch đến các thị trường du lịch trọng điểm gồm: TP Hà Nội; các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ; các tỉnh Tây Bắc và Bắc miền Trung... Trong đó, các hoạt động quảng bá tập trung vào một số nội dung như giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du lịch của tỉnh Thanh Hóa; bộ nhận diện thương hiệu du lịch; các sản phẩm mới và tour, tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh hấp dẫn; các loại hình văn hóa phi vật thể; ẩm thực đặc trưng của xứ Thanh... Đồng thời tập trung tuyên truyền sâu rộng các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu nhằm đẩy mạnh kích cầu du lịch. Thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tiếp cận một số nhà đầu tư, các tổ chức và doanh nghiệp tiềm năng, đồng thời đi đến thỏa thuận hợp tác trong việc đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch mới.

Giám đốc Sales & Marketing Manager, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Samson Beach & Golf Resort Lê Thị Nguyệt cho biết: “Thông qua các hoạt động quảng bá “Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” đã tạo nên sức hút lớn đối với du khách, đặc biệt là thời điểm du lịch phục hồi. Và thực tế, cùng với sự hấp dẫn của điểm đến, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đã nỗ lực, vượt khó, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mang đến cho du khách những kỳ nghỉ an toàn, trọn vẹn. Với lợi thế là quần thể nghỉ dưỡng có dịch vụ đồng bộ, khép kín, FLC Sầm Sơn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của đông đảo du khách khi đến Thanh Hóa. Đứng trước yêu cầu phát triển, việc xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn chắc chắn sẽ được FLC Sầm Sơn và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch quan tâm, triển khai có hiệu quả trong thời gian tới”.

Bên cạnh một số hoạt động quảng bá đã tổ chức từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức “Những ngày văn hóa Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh”. Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp vùng đất, con người xứ Thanh, đặc trưng, thế mạnh về văn hóa và du lịch của tỉnh đến trọng điểm du lịch phía Nam; đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác trong việc phối hợp, hỗ trợ tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch giữa hai địa phương. Đây cũng là cơ hội để tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Thanh Hóa an toàn, thân thiện, hấp dẫn đến người dân, du khách và doanh nghiệp lữ hành tại TP Hồ Chí Minh.

Được biết, trong chương trình quảng bá lần này, cùng với hội nghị liên kết phát triển du lịch với TP Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ tổ chức các không gian văn hóa dân tộc nhằm giới thiệu văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó sẽ tập trung giới thiệu ẩm thực, trưng bày và bán các sản vật, đặc sản, sản phẩm OCOP của địa phương; tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch mới, tư vấn tour, tuyến du lịch, chương trình khuyến mại, kích cầu của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch uy tín trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng cho biết: "Tiếp nối thành công của các chương trình quảng bá, xúc tiến trong thời gian qua, năm 2024 tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức các sự kiện xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm trong nước. Trong đó, “Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” sẽ là một trong những nội dung quảng bá trọng tâm. Đặc biệt, các sự kiện năm nay sẽ mở rộng quy mô và kéo dài thời gian tại mỗi thị trường, với đa dạng các hoạt động như hội chợ ẩm thực, chương trình nghệ thuật, hội nghị xúc tiến - quảng bá, liên kết hợp tác... Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh xúc tiến thị trường khách du lịch quốc tế, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời hợp tác quảng bá, tuyên truyền hình ảnh du lịch Thanh Hóa an toàn, thân thiện, hấp dẫn trên các kênh truyền thông lớn của thế giới".

Bài và ảnh: Lê Anh