Quản lý chặt, xử lý nghiêm, không đánh đổi

Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII cho biết, Thanh Hóa hiện có 3.845 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự, chủ yếu ở các ngành, nghề như dịch vụ lưu trú, karaoke, cầm đồ, xoa bóp, bảo vệ, thẩm mỹ, vật liệu nổ công nghiệp...

Phải thừa nhận là, bên cạnh những tác động tích cực cho đời sống xã hội, các cơ sở kinh doanh ở một số nhóm ngành nghề này luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Trong đó, loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, vũ trường dễ bị tội phạm lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động mại dâm, đánh bạc, kinh doanh khí cười, gây rối trật tự công cộng. Tương tự, cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, vật lý trị liệu cũng dễ lợi dụng để hoạt động biến tướng sang các dịch vụ mại dâm. Đặc biệt, loại hình dịch vụ cầm đồ luôn tiềm ẩn nguy cơ lớn để tội phạm lợi dụng hoạt động “tín dụng đen”, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích.

Xác định đây là lĩnh vực hết sức phức tạp, dễ ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an xã hội, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, các ngành, đơn vị chức năng trong tỉnh đã tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vi phạm. Theo đó, công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh - trật tự được tiến hành thường xuyên, với nhiều hình thức. Chỉ trong 3 năm gần đây, Công an tỉnh đã thực hiện kiểm tra đối với 9.152 lượt cơ sở, phát hiện 2.157 cơ sở vi phạm, phạt tiền 10,9 tỷ đồng, thu hồi 82 giấy phép kinh doanh. Riêng đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cầm đồ, năm 2023 Công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân, thành lập 735 tổ công tác tổng kiểm tra 723/735 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn; xử lý vi phạm 388 cơ sở, phạt tiền hơn 2,7 tỷ đồng; khởi tố 18 vụ, 29 đối tượng phạm pháp.

Thông qua hoạt động thanh, kiểm tra đã tiếp nhận, thụ lý, giải quyết 190 tin báo, tố giác về tội phạm; khởi tố điều tra 111 vụ án; chuyển xử lý hành chính 55 vụ... Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục những sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự; đồng thời tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp, góp phần giữ ổn định an ninh - trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, xã hội càng phát triển thì các dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự sẽ ra đời ngày càng nhiều hơn, sự phức tạp cũng sẽ lớn hơn. Nhất là hiện nay quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự còn có những bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Một số loại hình kinh doanh có hình thức hoạt động biến tướng và tính chất hoạt động giống như ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự diễn biến phức tạp nhưng chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể trong công tác quản lý.

Từ yêu cầu này, đòi hỏi các ngành, cơ quan chức năng của tỉnh phải tiếp tục bám sát địa bàn, diễn biến hoạt động của các cơ sở kinh doanh để sớm ngăn chặn các vấn đề phức tạp phát sinh. Bởi chỉ một thời điểm lơi là, một địa phương buông lỏng, một cơ quan xem nhẹ vấn đề, sẽ ngay lập tức phát sinh phức tạp. Chúng ta đã thực hiện quản lý chặt, xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp này, vì thế càng đòi hỏi phải phát huy tốt hơn nữa. Không vì lý do phát triển kinh tế mà đánh đổi, nới lỏng việc thanh, kiểm tra.

Tuệ Minh