Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025)

Công an Thanh Hóa từ đổi mới tư duy đến hình mẫu cải cách hành chính toàn quốc

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) là dịp để toàn lực lượng ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang, ghi nhận và lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, những mô hình sáng tạo đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong dòng chảy ấy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có những giai đoạn bứt phá mạnh mẽ cả về tư duy và hành động, trở thành hình mẫu cải cách đi đầu trong toàn lực lượng.

Bài viết sau đây là những hồi tưởng sâu sắc và chia sẻ đầy tâm huyết của Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, người từng giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Với góc nhìn của người trong cuộc, bài viết không chỉ tái hiện sinh động một thời kỳ đổi mới toàn diện của Công an Thanh Hóa, mà còn đúc rút những bài học quý giá cho công cuộc xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025), nhìn lại chặng đường công tác của bản thân, tôi không thể quên một giai đoạn đặc biệt, quãng thời gian đảm nhiệm cương vị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ đầu năm 2004 đến cuối năm 2010. Đó là thời kỳ đất nước bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, cũng là giai đoạn đánh dấu bước đột phá về tư duy lãnh đạo, quản lý và cải cách hành chính trong lực lượng công an Thanh Hóa, góp phần định hình những mô hình tiên phong cho toàn ngành công an.

Tôi may mắn được kế nhiệm Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu, một nhà lãnh đạo xuất sắc, bản lĩnh, tâm huyết, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, người đã để lại nền móng vững chắc về công tác nghiệp vụ và quản lý lực lượng. Tiếp nối tinh thần đó, chúng tôi xác định cải cách, hiện đại hóa và gần dân là những trụ cột cần được thúc đẩy mạnh mẽ.

Cải cách tư duy - đi trước một bước

Vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước, khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập, cải cách hành chính trở thành yêu cầu bức thiết, nhất là thời điểm đầu thập niên 2000, khi cả nước chuyển mình sâu rộng theo hướng phục vụ người dân. Công an Thanh Hóa đã tiên phong tiếp cận tư duy mới: “Công an phục vụ Nhân dân” thay vì “quản lý Nhân dân”. Với quan điểm “muốn đi xa phải đi trước”, Công an Thanh Hóa đã chọn cho mình một hướng đi riêng: không chờ đợi mệnh lệnh từ cấp trên, mà chủ động tìm tòi, thử nghiệm, đặt lợi ích của người dân làm trung tâm.

Từ tư duy ấy, chúng tôi triển khai Đề án 83 - một chương trình cải cách hành chính toàn diện, với hàng loạt sáng kiến chưa từng có trong lực lượng công an thời điểm đó. Những việc tưởng như rất nhỏ nhưng lại có sức lan tỏa lớn: từ việc thiết lập đường dây nóng tư vấn thủ tục hành chính qua điện thoại, đến cải tiến quy trình cấp hộ chiếu phổ thông, đăng ký xe máy, ô tô theo số ngẫu nhiên nhằm chống tiêu cực; công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên cổng thông tin điện tử; giao ban, điều hành chỉ huy trực tuyến và phân cấp mạnh cho công an cấp huyện, cấp xã trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính.

Một người dân ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), chia sẻ: “Tôi chỉ cần gọi điện là được hướng dẫn cụ thể thủ tục, không còn phải chạy đi chạy lại nhiều lần. Cán bộ rất nhẹ nhàng và thẳng thắn, chứ không hách dịch như trước”.

Đặc biệt, mô hình quản lý phòng cháy, chữa cháy được phân cấp đến từng khu dân cư, tổ chức huấn luyện thực chất cho lực lượng tại chỗ, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”. Những cải cách này không chỉ giảm tải cho bộ máy mà còn xóa bỏ khoảng cách giữa cơ quan công an và người dân, chuyển dần từ mô hình “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”, một khái niệm còn rất mới mẻ khi đó. Năm 2007, tại Hội nghị toàn quốc về cải cách hành chính trong CAND, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã khẳng định: “Công an Thanh Hóa là đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính, thực sự đặt người dân làm trung tâm phục vụ”.

Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ nhân văn

Song hành với cải cách hành chính là cuộc vận động “Xây dựng tính nhân văn trong lực lượng công an Thanh Hóa”. Tư tưởng chủ đạo là: bản lĩnh là điều kiện cần để chiến đấu, nhưng nhân văn mới là nền tảng để giữ trọn niềm tin của Nhân dân. Chúng tôi thể chế hóa tư tưởng ấy thành quy tắc ứng xử, tiêu chí thi đua, nội dung kiểm tra, đánh giá hằng tháng, chứ không chỉ dừng ở khẩu hiệu. Nhiều câu chuyện giản dị mà xúc động được ghi lại: chiến sĩ giúp dân gặt lúa chạy bão ở huyện Thạch Thành; cán bộ Công an huyện Mường Lát cõng bệnh nhân vượt suối trong lũ; tổ công tác cứu sản phụ trong đêm tại huyện Hoằng Hóa. Một già làng người Thái ở Quan Sơn từng nói trong một buổi sinh hoạt dân vận: “Cán bộ công an giờ không chỉ là người giữ an ninh, mà như người trong nhà - biết hỏi han, biết lo cho dân. Dân mình quý cán bộ như con cháu”.

Phong trào thi đua - chìa khóa thúc đẩy đổi mới

Chúng tôi luôn coi thi đua là động lực nội sinh của mọi thành công. Các phong trào như: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ”, “Lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần”, “Hướng về cơ sở, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” được tổ chức bài bản từ mục tiêu đến kiểm tra, tổng kết và khen thưởng. Đặc biệt, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, một sáng kiến của Công an Thanh Hóa nhằm đối thoại trực tiếp, xử lý kịp thời bất cập từ cơ sở, đã chứng minh hiệu quả vượt trội. Mô hình này được Bộ Công an đánh giá cao và nhân rộng trên toàn quốc như một phương thức dân vận hiệu quả.

Đảm bảo an ninh trật tự - tư duy chủ động toàn diện

Thanh Hóa là tỉnh có biên giới, biển, rừng, đồng bằng, thành thị, dân số đông, nhiều thành phần xã hội, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Chúng tôi quán triệt tư duy: “Không để bị động bất ngờ”, tăng cường nắm tình hình, dự báo sớm, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân rộng khắp. Một sáng kiến đột phá là thành lập lực lượng an ninh cơ sở, lấy tổ an ninh Nhân dân làm hạt nhân, tổ bảo vệ thôn, bản, đường phố là người thực hiện trực tiếp, được hưởng chế độ hỗ trợ từ ngân sách. Xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” lấy thôn, bản, đường phố là “pháo đài” an toàn. Chính sách này nay đã được Quốc hội đưa vào Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, triển khai trên toàn quốc, chứng minh tầm nhìn của lực lượng công an Thanh Hóa.

Chỉ huy và đào tạo cán bộ - then chốt của cải cách

Chúng tôi tâm niệm: Người chỉ huy không chỉ quản lý bằng mệnh lệnh, mà phải là người truyền cảm hứng và thắp lửa tinh thần. Chúng tôi thường xuyên trực tiếp xuống huyện, xã, dự giao ban, lắng nghe phản ánh, giải quyết tận gốc những vướng mắc, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý nghiêm vi phạm đạo đức công vụ. Cùng với đó, việc đào tạo, thử thách và sử dụng cán bộ trẻ được xem là then chốt. Chúng tôi đặt tiêu chí đề bạt không dựa vào quan hệ cá nhân, mà kết hợp giữa đánh giá tập thể, minh bạch, hiệu quả công tác thực tế. Nhiều cán bộ được tôi trực tiếp giao nhiệm vụ trong thời kỳ ấy nay đã trở thành lãnh đạo chủ chốt ở Công an tỉnh và các đơn vị cấp cao.

Bài học đắt giá cho hôm nay và mai sau

Nhìn lại một giai đoạn cải cách sâu rộng và toàn diện của Công an Thanh Hóa, có thể rút ra những bài học mang giá trị vượt thời gian:

1. Mọi đổi mới hiệu quả đều bắt đầu từ tư duy của những người đứng đầu. Nếu không dám nghĩ khác, làm khác, không dấn thân vào việc khó thì không thể tạo ra thay đổi thực chất. Cải cách phải xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn và khát vọng phụng sự Nhân dân.

2. Đặt người dân làm trung tâm phục vụ không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành chuẩn mực trong từng mô hình, thủ tục, hành vi ứng xử. Sự hài lòng của Nhân dân chính là thước đo cao nhất cho thành công của lực lượng công an trong mọi thời kỳ.

3. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân văn, gần dân, hiểu dân là nền tảng để giữ vững thế trận an ninh từ cơ sở. Bản lĩnh giúp vượt qua thử thách, nhưng nhân văn mới giúp giữ được lòng dân lâu dài.

4. Thi đua phải gắn với thực tiễn, lấy hiệu quả công việc làm trọng tâm chứ không chạy theo hình thức. Một phong trào thi đua chỉ có ý nghĩa khi thúc đẩy đổi mới tư duy và hành vi.

5. Việc đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ cần minh bạch, công tâm, đánh giá dựa trên thực lực. Lực lượng chỉ phát triển bền vững khi biết phát hiện, nuôi dưỡng và trọng dụng nhân tài một cách công bằng.

6. Mọi sáng kiến có giá trị khi được thực thi thực chất và thể chế hóa. Những mô hình tốt nếu được đúc kết, luật hóa, sẽ góp phần lan tỏa giá trị lâu dài trong toàn ngành và xã hội.

Những bài học ấy, tuy được đúc rút từ một giai đoạn cụ thể, nhưng vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau, trở thành hành trang quý báu để lực lượng công an Thanh Hóa tiếp tục phát triển vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.

Từ kết quả nêu trên đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ cho lực lượng công an Thanh Hóa: 10 năm liền được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, năm 2008, Công an Thanh Hóa vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới (1998-2007), phần thưởng cao quý ghi nhận một giai đoạn bứt phá về tư duy, hành động và hiệu quả toàn diện.

Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc