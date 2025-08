Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025)

Đại tá Tống Xuân Nhuận - tấm gương sáng từ thực tiễn chiến đấu, tô thắm truyền thống 80 năm lực lượng công an Nhân dân Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu bài viết về Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Tống Xuân Nhuận, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, một trong những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an Thanh Hóa nói riêng và CAND Việt Nam nói chung.

Đồng chí Tống Xuân Nhuận.

Cuộc đời chiến đấu, cống hiến và đạo đức mẫu mực của đồng chí Tống Xuân Nhuận là minh chứng sống động cho bản lĩnh, phẩm chất cao đẹp, truyền thống trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân của lực lượng CAND trong suốt 80 năm qua. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) là dịp thiêng liêng để lực lượng CAND và Nhân dân cả nước tưởng nhớ, tri ân những lớp người đi trước đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Trong dòng chảy hào hùng ấy, tên tuổi Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Tống Xuân Nhuận, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, là một trong những tấm gương tiêu biểu, sáng mãi trong lòng đồng đội và Nhân dân. Ông sinh năm 1929 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Trường Văn). Ông sớm giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động trong lực lượng công an từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Từ một chiến sĩ an ninh địa phương, ông đã trưởng thành nhanh chóng qua thực tiễn, giữ nhiều cương vị lãnh đạo, đỉnh cao là Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm liên tiếp.

Trong suốt cuộc đời hoạt động, từ những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thời kỳ xây dựng, bảo vệ quê hương sau ngày thống nhất đất nước, đồng chí luôn thể hiện khí chất của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Những chiến công đặc biệt tại quê hương Thanh Hóa

Trước khi chiến đấu trên chiến trường miền Trung, đồng chí đã lập nhiều chiến công lớn tại quê hương Thanh Hóa. Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, chính quyền cách mạng non trẻ tại Thanh Hóa phải đối mặt với những âm mưu lật đổ, bạo loạn của các thế lực phản động. Nổi bật là vụ kích động gây rối tại Ba Làng, Tĩnh Gia. Lợi dụng lòng tin tôn giáo của một bộ phận giáo dân, các phần tử phản động đã tổ chức tụ tập hơn 2.000 người, tuyên truyền xuyên tạc, đốt phá nhà cửa, bắt giữ cán bộ, cướp vũ khí và hành hung lực lượng ta.

Âm mưu của địch là tạo ra một vùng ly khai tôn giáo, làm tiền đề cho phản cách mạng nổi dậy. Trước tình hình đó, đồng chí Tống Xuân Nhuận được giao nhiệm vụ phối hợp với quân báo và lực lượng công an, quân đội, trực tiếp chỉ đạo dập tắt bạo loạn. Bằng sự mưu trí và linh hoạt, ông tổ chức chia cắt đội hình địch, cảm hóa giáo dân, đồng thời tổ chức bao vây, tiến công và bắt giữ hơn 450 đối tượng, thu nhiều vũ khí. Ngày 14/1/1955, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa công khai, tuyên án nghiêm khắc với các đối tượng cầm đầu, qua đó tạo sức răn đe lớn và khẳng định vai trò của chính quyền cách mạng.

Tháng 6/1962, với cương vị Phó ty Công an Thanh Hóa, đồng chí Tống Xuân Nhuận đã trực tiếp chỉ đạo chuyên án truy bắt toán gián điệp biệt kích Mỹ gồm 5 tên nhảy dù xuống xã Trung Hạ (huyện Quan Hóa). Với phương châm “kín đáo, mưu trí, quyết đoán”, ông lập tức tổ chức trinh sát hóa trang, khoanh vùng, theo dõi dấu vết từ đồ hộp, lương khô, dấu chân, qua nhiều ngày rừng núi hiểm trở. Ngày 29/9/1962, phát hiện mục tiêu tại xã Hiền Kiệt, ông chỉ huy vây ráp, diệt 1 tên, bắt sống 2 tên. Ngày 4/10, tại khu vực biên giới Việt - Lào, ông tiếp tục chỉ huy truy kích, tiêu diệt nốt 2 tên còn lại, thu toàn bộ vũ khí và điện đài, hoàn tất thắng lợi một chuyên án đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ an toàn vùng biên và uy tín quốc tế của nước ta thời điểm đó.

Không dừng lại ở đó, đầu những năm 1960, đồng chí còn chỉ huy nhiều đợt truy quét tàn quân Quốc dân đảng, Hòa Hảo, Phật giáo cực đoan đang ẩn náu ở vùng rừng núi miền Tây Thanh Hóa, như Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước, góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ vững hành lang an toàn cho miền Bắc XHCN.

Lập chiến công lớn tại chiến trường Thừa Thiên Huế

Giai đoạn sau đó, trên chiến trường miền Trung, đồng chí Tống Xuân Nhuận tiếp tục thể hiện tài năng chỉ huy và lòng quả cảm trong các chuyên án nguy hiểm tại Thừa Thiên Huế. Nổi bật là vụ truy bắt tên Lê Kim Chiêu, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Hương Trà phản bội, chiêu hồi, ra làm tay sai cho địch. Đêm 26/3/1970, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí, tổ công tác an ninh bắt sống tên Chiêu, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vụ xét xử công khai sau đó đã góp phần củng cố phong trào cách mạng, trấn áp kịp thời phản loạn.

Ngoài ra, trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, đồng chí cùng đồng đội bám trụ nội thành Huế, tổ chức bảo vệ căn cứ cách mạng, đưa cán bộ vượt vòng vây an toàn, phối hợp tuyên truyền cách mạng và giữ vững địa bàn trọng yếu giữa lòng địch.

“Mỗi chiến công không chỉ là chiến thắng của súng đạn mà còn là chiến thắng của niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng, vào sức mạnh của Nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc”, một cán bộ lão thành tại chiến trường Trị Thiên xúc động nhắc lại.

Góp phần xây dựng công an Thanh Hóa thời kỳ sau chiến tranh

Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn cực kỳ khó khăn về an ninh, xã hội. Đây là thời kỳ đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế, các loại tội phạm hình sự, phá hoại kinh tế, vượt biên trái phép gia tăng. Đồng chí đã chỉ đạo mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, làm hàng giả, tổ chức lại công an xã, phát động hàng chục vạn người tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, đồng chí rất chú trọng công tác xây dựng Đảng trong công an, rèn cán bộ từ tư tưởng, đạo đức đến kỷ luật nghiệp vụ. Với cán bộ sai phạm, ông xử lý nghiêm khắc nhưng luôn giữ tinh thần giáo dục, cảm hóa. Với cán bộ trẻ, ông là người thầy mẫu mực, đào tạo bằng thực tiễn, dạy bằng chính cuộc đời chiến đấu của mình. “Làm công an phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết. Mỗi hành động, mỗi quyết định đều phải xuất phát từ cái tâm trong sáng vì dân mà phục vụ”, đồng chí từng căn dặn lớp cán bộ kế cận như thế.

Không chỉ là người chiến sĩ kiên trung, đồng chí còn là người chồng, người cha mẫu mực, thủy chung, giàu lòng nhân ái. Trong đời thường, ông giữ nếp sống giản dị, chan hòa, được đồng đội kính trọng, gia đình yêu thương, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều cán bộ, chiến sĩ.

Tấm gương sáng mãi cho thế hệ hôm nay

Với những cống hiến bền bỉ, hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại, đồng chí Tống Xuân Nhuận đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến”, khắc ghi vào lịch sử vàng của Công an Thanh Hóa và CAND Việt Nam.

Ngày nay, trong thời kỳ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, cán bộ, chiến sĩ CAND càng cần học tập và noi gương các thế hệ đi trước như đồng chí Tống Xuân Nhuận. Những giá trị ông để lại, sự kiên trung, lòng tận tụy, tinh thần phục vụ Nhân dân, khả năng tổ chức thực tiễn, chính là nền tảng để lực lượng công an vượt qua thách thức mới, từ tội phạm công nghệ cao đến an ninh phi truyền thống.

Thế hệ trẻ hôm nay phải biết kế thừa và phát huy di sản đó bằng hành động cụ thể: nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, làm chủ công nghệ, tăng cường tư duy hệ thống, sáng tạo trong bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số. Tấm gương Đại tá Tống Xuân Nhuận là lời nhắc nhở rằng: dù thời nào, hoàn cảnh nào, người chiến sĩ công an cũng phải sống và cống hiến với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trung Tướng, PGS,TS Đồng Đại Lộc