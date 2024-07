MTTQ Cẩm Thủy phát huy sức mạnh đại đoàn kết Nhân dân

Cẩm Thủy có 3 dân tộc chính sinh sống lâu đời là Kinh, Mường, Dao, trong đó dân tộc Mường chiếm 52,4%. Những năm qua, với vai trò tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Cẩm Thủy đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, thực hiện, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

MTTQ các cấp huyện Cẩm Thủy tuyên truyền, vận động Nhân dân trồng hoa, cây xanh tại các tuyến đường ở xã Cẩm Quý.

Để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, MTTQ các cấp huyện Cẩm Thủy chú trọng kết hợp giữa vận động, thuyết phục với quan tâm đến những yêu cầu chính đáng và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng hợp pháp của người dân tới cấp ủy và chính quyền. Đồng thời, kịp thời định hướng thông tin dư luận xã hội về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội.

Cùng với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ các cấp trong huyện đã chủ động phối hợp với UBND các cấp, các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện và lồng ghép có hiệu quả cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” phù hợp với tình hình của từng địa phương và gắn với công tác giảm nghèo bền vững. MTTQ các cấp tích cực tham gia tuyên truyền nội dung các tiêu chí trong XDNTM, vận động Nhân dân đóng góp các nguồn lực tham gia XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đồng thời đội ngũ cán bộ mặt trận luôn gương mẫu “nói đi đôi với làm” trong mọi phong trào, vì vậy tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Nổi bật, trong 5 năm qua, tổng nguồn lực Nhân dân trong huyện tham gia đóng góp XDNTM đạt trên 900 tỷ đồng; hiến hơn 200.000m2 đất mở rộng đường giao thông và công trình thủy lợi; huy động xã hội hóa được gần 3 tỷ đồng để hoàn thành xây dựng mô hình “Camera với an ninh trật tự” với tổng 515 mắt tại 17/17 xã, thị trấn. MTTQ các cấp trên địa bàn đã xây dựng trên 312 mô hình tự quản, tiêu biểu như mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo an toàn giao thông”, “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường”; “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”; hội nông dân với mô hình “Phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình"... Từ đó, góp phần quan trọng để đến nay toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12/16 xã đạt chuẩn NTM, 8 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 48 thôn đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; chăm lo, củng cố, xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, tổ an ninh xã hội. Đến nay, toàn huyện có 105/119 khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 103/119 khu dân cư không có ma túy, mại dâm; 110/119 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 89,2% gia đình đạt gia đình văn hóa; 77,18% gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

Phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện. MTTQ huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; phối hợp rà soát các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, ủng hộ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã hỗ trợ sửa chữa, làm mới cho hộ nghèo, cận nghèo 95 ngôi nhà Đại đoàn kết với số tiền là trên 3,7 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho nhiều đối tượng nhân dịp lễ, tết, cứu trợ cho các gia đình bị tai nạn; giúp đỡ hàng trăm học sinh nghèo vươn lên trong học tập...

Bà Trần Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Thủy cho biết: “Ủy ban MTTQ các cấp huyện Cẩm Thủy tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức và phương thức tập hợp, vận động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; phát huy những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người dân, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá, đưa Cẩm Thủy phát triển nhanh và bền vững”.

Bài và ảnh: Trung Hiếu