Đảng bộ xã Yên Định hợp nhất vững mạnh, phấn đấu trong tốp đầu của tỉnh

Sau khi hợp nhất 4 đơn vị gồm thị trấn Quán Lào và các xã Định Long, Định Liên, Định Tăng, xã Yên Định mới được thành lập với tổng diện tích 29,42km2, hơn 38.500 khẩu. Đảng bộ xã có 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và gần 2.300 đảng viên. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã cam kết đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong từng bước chuyển đổi để đảm bảo ổn định và phát triển bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo xã Yên Định kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Hợp nhất để vững mạnh

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã cũ đã đoàn kết, chung sức, chủ động và nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết đại hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 đạt 11,82%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 85,81 triệu đồng/người, gấp 1,66 lần (tăng 34,04 triệu đồng) so với năm 2020. Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM đạt kết quả nổi bật với 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và thị trấn Quán Lào đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đặc biệt, xã đã khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp - xây dựng đóng góp lớn vào tăng trưởng giá trị sản phẩm của xã. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm ngành công nghiệp - xây dựng phát triển nhanh, đóng góp lớn vào tăng trưởng giá trị sản phẩm của xã. Giai đoạn 2021-2025, xã đã đầu tư xây dựng hơn 300 công trình có vốn ngân sách Nhà nước hơn 900 tỷ đồng. Hạ tầng thương mại, dịch vụ được quan tâm đầu tư nâng cấp, một số trung tâm thương mại, siêu thị lớn đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút 4 dự án FDI (dự án sản xuất) với tổng mức đầu tư 2.910 tỷ đồng (122 triệu USD). Thành lập mới 178 doanh nghiệp, vượt 25,3% kế hoạch được giao. Thu ngân sách nhà nước hằng năm tăng cao và vượt dự toán được giao.

Các hoạt động chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và vai trò quản lý của chính quyền.

Đón vận hội mới, bứt phá mạnh mẽ

Những thành tựu đã đạt được sẽ là động lực thúc đẩy phát triển và nâng cao vị thế của xã Yên Định trong giai đoạn tới. Sau hợp nhất, xã có nhiều tiềm năng và lợi thế nổi bật, là điều kiện thuận lợi để bứt phá, phát triển nhanh và bền vững. Đó là, xã nằm ở khu vực trung tâm của 7 xã mới, có lợi thế lớn để giao lưu kết nối phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; có vị trí địa lý chiến lược, nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua và có các khu, cụm công nghiệp trọng điểm của thị trấn Quán Lào cũ rất thuận lợi để giao thương, phát triển dịch vụ, thu hút đầu tư.

Diện tích đất sản xuất, đất ở và đất dành cho phát triển hạ tầng được mở rộng, thúc đẩy xây dựng cụm công nghiệp, cụm dân cư, khu đô thị, trung tâm thương mại hoặc các vùng chuyên canh nông nghiệp công nghệ cao. Các dự án trọng điểm đã, đang và sẽ được triển khai, tạo ra nhiều cơ hội, tiềm năng để khai thác, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững. Đặc biệt, xã có truyền thống đoàn kết, người dân cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tác phong và phương pháp làm việc linh hoạt, khoa học... Đây là nền tảng vững chắc để xã triển khai, thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Hòa cùng dòng chảy bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Định xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Đó là, tiếp tục giữ vững, củng cố, vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, lấy đoàn kết trong Đảng là cơ sở, nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng, chuyên sâu, bền vững gắn với kinh tế nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều lao động có việc làm, thu nhập ổn định tại các công ty ở Cụm Công nghiệp Quán Lào, xã Yên Định.

Xã chú trọng quy hoạch, định hướng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm dựa trên lợi thế sẵn có của xã. Coi phát triển công nghiệp - xây dựng là đột phá, thương mại, dịch vụ là mũi nhọn; đồng thời chú trọng chuyển dịch cơ cấu lao động, hỗ trợ người dân khởi nghiệp, phát triển sinh kế bền vững đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách và nâng cao đời sống Nhân dân.

Địa phương sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối nội vùng và liên vùng đến các địa bàn lân cận. Tập trung phát triển không gian theo hướng hiện đại, xanh và bền vững để thu hút dân cư, nhà đầu tư về sinh sống, làm việc, góp phần hình thành xã trung tâm văn minh, năng động; phấn đấu đến năm 2030 là xã phát triển trong tốp đầu toàn tỉnh.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ xã Yên Định đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, trong đó phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 12% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 121 triệu đồng trở lên; 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Để thực hiện đạt kết quả cao, đảng bộ xã đề ra các giải pháp trọng tâm cho từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ. Trong đó ưu tiên các giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm của từng lĩnh vực. Ưu tiên giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, Nhân dân quan tâm. Điều hành thu ngân sách Nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động tài chính, tín dụng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã để cải tổ bộ máy, hợp nhất sức mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục giữ gìn, phát huy đoàn kết, thống nhất, cùng chịu trách nhiệm cho một tương lai mới, để chủ động vươn lên, xây dựng xã Yên Định phát triển nhanh, bền vững, là đơn vị phát triển tốp đầu của tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hà