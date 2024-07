Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đưa nhanh nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, những năm qua, TP Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, gắn với xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) cơ sở. Điều đó đã góp phần đưa nhanh các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Cán bộ, công chức, viên chức TP Thanh Hóa học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau khi về đích xã NTM, NTM nâng cao, từ năm 2021, Hoằng Đại tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của TP Thanh Hóa. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Đảng ủy xã đã phát huy vai trò của đội ngũ BCV, TTV cơ sở trong việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, kế hoạch XDNTM kiểu mẫu đến các tầng lớp Nhân dân. Trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/ĐU, ngày 29/9/2021 về xây dựng xã NTM kiểu mẫu và thôn NTM trên địa bàn xã, giai đoạn 2021-2025.

Để khơi dậy lòng dân, sức dân, hằng tháng, tại hội nghị Nhân dân các thôn, sinh hoạt chi bộ định kỳ, các đồng chí TTV cơ sở của xã đã lồng ghép tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, mục đích và những lợi ích to lớn của việc XDNTM kiểu mẫu đối với quê hương Hoằng Đại nói riêng và quá trình xây dựng TP Thanh Hóa sớm trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại nói chung. Thông qua tuyên truyền, xã Hoằng Đại đã phát huy được vai trò chủ thể của Nhân dân trong thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu, nhất là việc đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn. Theo đó, giai đoạn 2021-2023, các thôn trong xã đã vận động Nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng để đầu tư chỉnh trang nhà văn hóa, khu thể thao cộng đồng. Đặc biệt, Nhân dân trong xã đã hiến 974m2 đất nông nghiệp, 294m2 đất ở và hơn 200m tường rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Cùng với sức dân, xã Hoằng Đại cũng triển khai các dự án phát triển hạ tầng nông thôn như: nâng cấp xây mới, đậy nắp các tuyến rãnh thoát nước trong khu dân cư 6 thôn và rãnh thoát nước phía Tây thôn Đại Tiền, với chiều dài hơn 5,8km; cải tạo tuyến đường tỉnh 510, đường từ đê sông Mã vào Bưu điện văn hóa xã; xây mới các phòng học trường mầm non, trường tiểu học của xã; nâng cấp 5 tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã... Đến nay, 6/6 thôn của Hoằng Đại đã được công nhận NTM kiểu mẫu, về đích sớm 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Hoằng Đại đang tiến những bước vững chắc trong hành trình trở thành xã NTM kiểu mẫu.

Được xác định là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất của công tác tư tưởng nên công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ BCV, TTV cơ sở luôn được Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa quan tâm thường xuyên. Hiện nay, TP Thanh Hóa có 2 đồng chí BCV cấp tỉnh; 41 đồng chí BCV cấp thành phố; 82 đồng chí BCV được mời dự hội nghị BCV hằng tháng và có 123 đồng chí TTV cơ sở là bí thư chi bộ, cán bộ phố, thôn. Đội ngũ BCV, TTV cơ sở của thành phố đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, nhiệt tình, tâm huyết với công tác tuyên truyền miệng. Đặc biệt, đội ngũ BCV, TTV của thành phố đều là những người am hiểu thực tiễn, có trình độ hiểu biết chung về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và mối quan hệ gần gũi với Nhân dân. Đó là yếu tố nền tảng để hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ BCV, TTV cơ sở thành phố ngày càng hiệu quả và chất lượng không ngừng được nâng lên. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin và tình cảm của Nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở.

Từ năm 2007 đến 2022, TP Thanh Hóa tổ chức được 160 hội nghị BCV bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến cho 6.560 lượt người tham gia; cấp cơ sở tổ chức được 4.928 hội nghị BCV và tuyên truyền miệng, với 172.480 lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Trong năm 2023, thành phố tiếp tục tổ chức 10 hội nghị BCV trực tiếp và trực tuyến với hơn 1.200 lượt BCV, TTV cơ sở và cộng tác viên dư luận xã hội tham dự. Nội dung tuyên truyền tại các hội nghị BCV đa dạng, phong phú, có tính thời sự cao trên tất cả các lĩnh vực. Trọng tâm là đưa nhanh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống Nhân dân, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, TP Thanh Hóa tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020-2023 đạt 10,60%. Thu nhập bình quân của người dân thành phố tính đến hết năm 2023 đạt 84,67 triệu đồng, cao hơn 14,67 triệu đồng so với năm 2020, gấp 1,53 thu nhập bình quân chung của tỉnh. Đây chính là nền tảng tạo bệ phóng vững chắc để TP Thanh Hóa sớm trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, “trái tim” của tỉnh.

Bài và ảnh: Trần Thanh