Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương trong tỉnh đã huy động nguồn lực của toàn xã hội trợ giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác chăm lo cho người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh, đặc biệt là trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và các nhà tài trợ bàn giao nhà cho hộ gia đình chị Lê Thị Nguyện ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy chia sẻ: “Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được tính từ ngày 17/10 đến 18/11 hàng năm. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động vận động mọi tầng lớp Nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo và giảm nghèo bền vững với những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn mặt trận cấp dưới xây dựng kế hoạch vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ đúng quy định”.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phát huy trách nhiệm, huy động sự đóng góp từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đăng ký hỗ trợ hộ nghèo bằng việc làm thiết thực, phù hợp: hỗ trợ sinh kế, xây dựng, sửa chữa nhà ở, các hoạt động an sinh xã hội. Thông báo danh sách, số tiền ủng hộ của các đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, kết quả vận động nguồn Quỹ “Vì người nghèo” luôn hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, năm sau luôn cao hơn năm trước. Qua 5 năm (2019-2024) Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đạt trên 184 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động, MTTQ vận động gia đình, dòng họ, khu dân cư hỗ trợ làm mới và sửa chữa 4.987 căn nhà đại đoàn kết; tặng 1.426.683 suất quà tết, trị giá trên 981 tỷ đồng; các hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 635 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Phối hợp với Tòa Giám mục Thanh Hóa, các địa phương vận động đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống; huy động các nguồn lực xã hội xây dựng 182 nhà đại đoàn kết cho đồng bào sinh sống trên sông với tổng giá trị trên 52,4 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình gặp tai nạn rủi ro, đuối nước; vận động Nhân dân ủng hộ các địa phương trong tỉnh (năm 2019) và Nhân dân các tỉnh miền Trung (năm 2020) bị thiên tai bão lũ với tổng số tiền hơn 135 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ, động viên Nhân dân vùng bị thiên tai sớm vượt qua khó khăn.

Năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 với mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9/2025 toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Kết quả sau hơn 4 tháng triển khai, đến cuối tháng 6/2024, Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý đã nhận được sự ủng hộ của 219 tập thể, cá nhân với số tiền ủng hộ hơn 6,63 tỷ đồng. Trong đó, có 97 cá nhân tham gia ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại lễ phát động và 122 đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ thông qua các tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội nhằm động viên, giúp đỡ, hỗ trợ và sẻ chia với người nghèo ở tất cả các phương diện, từ vật chất đến tinh thần. Từ đó, tiếp tục đồng hành cùng người nghèo, vì mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2020-2025.

Phan Nga