Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Phường Tĩnh Gia quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Sỹ Thành (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Phường Tĩnh Gia quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Ngày 28/10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Phường Tĩnh Gia quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia Trịnh Xuân Phú phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai 14 chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh, trọng tâm là: Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ công chức, đảng viên; Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Phường Tĩnh Gia quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt.

Đảng ủy phường Tĩnh Gia đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của cấp trên phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức Đảng để triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận.

Phường Tĩnh Gia quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Bí thư Đảng ủy Trịnh Xuân Phú trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 180 đảng viên có từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng.

Sỹ Thành (CTV)

Từ khóa:

#Phong cách Hồ Chí Minh #phường Tĩnh Gia #Triển khai #chỉ thị #Ban chấp hành trung ương đảng #Phòng chống tham nhũng #Ban thường vụ tỉnh ủy #Quy định #Bộ chính trị #sự lãnh đạo của Đảng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/10, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn, thực hành nhập bộ biểu vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trực tiếp trên bộ biểu của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh