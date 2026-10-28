Phường Tĩnh Gia quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Ngày 28/10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia Trịnh Xuân Phú phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai 14 chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh, trọng tâm là: Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ công chức, đảng viên; Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt.

Đảng ủy phường Tĩnh Gia đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của cấp trên phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức Đảng để triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận.

Bí thư Đảng ủy Trịnh Xuân Phú trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 180 đảng viên có từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng.

Sỹ Thành (CTV)