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Phường Hàm Rồng tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Trịnh Tuấn Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/11, phường Hàm Rồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ra quân đợt 2, triển khai các giải pháp tăng cường quản lý trật tự đô thị, chăm sóc cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng và bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Phường Hàm Rồng tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Sáng 16/11, phường Hàm Rồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ra quân đợt 2, triển khai các giải pháp tăng cường quản lý trật tự đô thị, chăm sóc cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng và bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Phường Hàm Rồng tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Phường Hàm Rồng cắt tỉa, hạ độ cao cây xanh.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 11, phường Hàm Rồng sẽ tập trung cắt tỉa, hạ độ cao khoảng 1.000 cây xanh; tháo dỡ các biển quảng cáo không phù hợp; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ phương tiện sai quy định, nhất là trên các tuyến giao thông chính.

Phường Hàm Rồng tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Tăng cường chăm sóc các tuyến đường.

Cùng với đó, địa phương sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ hệ thống chiếu sáng công cộng; duy trì hoạt động thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường, công viên trung tâm và khu dân cư.

Phường Hàm Rồng tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Phường Hàm Rồng duy trì hoạt động thu gom rác thải định kỳ.

Đợt ra quân nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, khắc phục những tồn tại trong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè, đồng thời cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường sống, hướng tới xây dựng phường Hàm Rồng ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Trịnh Tuấn Anh

Từ khóa:

#Vệ sinh môi trường #phường Hàm Rồng #Cây xanh #công tác quản lý #Triển khai #Quân #Chăm sóc #Bảo đảm #đơn vị liên quan #Xử lý nghiêm

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