Phường Đông Quang ra mắt mô hình “Mỗi gia đình có 1 công dân số”

Mô hình “Mỗi gia đình có 1 công dân số” được phường Đông Quang triển khai đồng loạt tại 21 tổ dân phố trên địa bàn.

Quang cảnh buổi lễ.

Sáng 29/10, UBND phường Đông Quang tổ chức ra mắt mô hình “Mỗi gia đình có 1 công dân số” và tập huấn công tác chuyển đổi số cho lực lượng tham gia mô hình.

Tại chương trình, phường Đông Quang đã thông qua các quyết định thành lập mô hình, ban chỉ đạo xây dựng mô hình và thành lập các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các tiêu chí công dân số.

Mô hình “Mỗi gia đình có 1 công dân số” được triển khai đồng loạt tại 21 tổ dân phố trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Đông Quang phát biểu tại lễ ra mắt mô hình.

Với cách thức tổ chức phù hợp với thực tiễn địa bàn, phường Đông Quang xác định lấy mỗi gia đình làm một đơn vị tiếp cận, hỗ trợ và lan tỏa kỹ năng số, góp phần nâng cao khả năng sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số và tiện ích số thiết yếu của người dân. Từ đó lựa chọn trong mỗi gia đình ít nhất 1 thành viên làm đầu mối, là hạt nhân thực hiện các tiêu chí công dân số để hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên khác trong gia đình.

Theo kế hoạch, ngay sau ra mắt mô hình, phường Đông Quang tổ chức đợt cao điểm chuyển đổi số đến ngày 30/11/2026. Đồng thời tiếp tục rà soát, hỗ trợ, cập nhật và hoàn thành các chỉ tiêu công dân số đến hết ngày 31/12/2026.

Phường Đông Quang ra mắt mô hình “Mỗi gia đình có 1 công dân số”.

Thông qua mô hình, phường Đông Quang hướng tới hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong mỗi gia đình, thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Các tổ dân phố ký cam kết triển khai mô hình “Mỗi gia đình có 1 công dân số”.

Cũng trong lễ ra mắt, UBND phường Đông Quang đã tổ chức tập huấn công tác chuyển đổi số cho lực lượng trực tiếp tham gia mô hình “Mỗi gia đình có 1 công dân số”.

Nội dung tập huấn tập trung vào giới thiệu, hướng dẫn cài đặt, đăng nhập và sử dụng ứng dụng ThanhHoa; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID; thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời hướng dẫn các kỹ năng an toàn thông tin trên không gian mạng, sử dụng chữ ký số cá nhân; cách thức sử dụng tài khoản định danh điện tử, cập nhật, tích hợp thông tin và khai thác các tiện ích thiết yếu trên ứng dụng VNeID...

Đỗ Đức