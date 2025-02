Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuổi trẻ công an Thanh Hóa đã phát huy tinh thần chủ động trong tấn công, trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, tham nhũng và môi trường, nhiều đoàn viên thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh các chuyên án lớn, triệt phá các băng ổ, nhóm tội phạm. Đặc biệt, các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp có hiệu quả với các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên các đơn vị, địa phương ngoài lực lượng công an, thực hiện các nghị quyết liên tịch, các kế hoạch liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đoàn thanh niên cụm trực thuộc trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Quang Chiểu (Mường Lát).

Cùng với đó, các cơ sở đoàn đã tổ chức hơn 12.000 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho gần 500.000 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, thời gian qua, hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên Công an Thanh Hóa đã tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, tổ chức tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nhất là các công việc có liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trước đây, vào các khung giờ cao điểm - đầu giờ vào học và cuối buổi tan học, tại cổng Trường Tiểu học thị trấn Kim Tân (Thạch Thành), phần lớn các phương tiện di chuyển qua đây đều hết sức khó khăn bởi phương tiện của phụ huynh đi đón con đậu tràn lan dưới lòng đường. Sau khi đoàn thanh niên công an thị trấn và ban giám hiệu nhà trường phối hợp triển khai xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” thì tình trạng trên đã giảm hẳn. Đến nay, tại Trường Tiểu học thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) vào giờ tan học, các phương tiện của phụ huynh đến đón con đều dừng đỗ tại các vị trí cách xa cổng trường, không còn cảnh lấn chiếm lòng đường, cản trở giao thông như trước. Cùng với sự điều tiết, giữ trật tự của lực lượng công an xã và đoàn viên thanh niên thị trấn, nơi đây đã trở thành mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” điển hình trên địa bàn huyện. Đây là một trong rất nhiều phần việc mà đoàn viên thanh niên thị trấn Kim Tân triển khai thực hiện hiệu quả và duy trì đều đặn trong thời gian qua.

Trung úy Quách Văn Bút, bí thư chi đoàn Công an thị trấn Kim Tân, cho biết: "Lực lượng thanh niên thị trấn Kim Tân rất đông và mạnh. Chính vì thế mà chúng tôi đã huy động các đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia vào những chiến dịch lớn, từ đó được hưởng ứng rất mạnh mẽ, người dân cũng rất ủng hộ".

Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp bộ đoàn chủ động phối hợp, tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nổi bật là, tổ chức các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”; các chương trình “Biên giới, hải đảo trong trái tim tôi”, “Tháng Ba biên giới”...

Thông qua triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào, thanh niên lực lượng vũ trang đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu như: thành lập các “Đội thanh niên xung kích” tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng mô hình “Ngõ phố, thôn, xóm thanh niên tự quản” tạo thành những hạt nhân nòng cốt trong phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, quốc phòng tại địa phương. Tham gia thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Cấp bộ đoàn các cấp tích cực triển khai các hoạt động XDNTM, các đợt tình nguyện cao điểm, các hoạt động vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường,... đã cổ vũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, tích cực nghiên cứu khoa học, tăng năng suất lao động với nhiều mô hình, cách làm mới, thiết thực, hiệu quả cao, góp phần thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia, giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Tiêu biểu như: Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2024” được tổ chức rộng khắp với gần 1.000 đội thanh niên tình nguyện, thu hút hơn 500.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, huy động nguồn lực với tổng trị giá gần 10 tỉ đồng. Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai 75 đội hình với gần 1.500 thanh niên tham gia hỗ trợ công trình trọng điểm quốc gia đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Đình Nhất, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, cho biết: "Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ Thanh Hóa đối với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành. Trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp bộ đoàn nói riêng và của mỗi đoàn viên, thanh niên nói chung, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Bài và ảnh: Hoàng Lan