Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%

Chiều 10/1, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2024, Sở Xây dựng đã hoàn thành tốt các mục tiêu công tác của ngành và chương trình công tác theo kế hoạch của UBND tỉnh, nổi bật là: Công tác quy hoạch xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng hồ sơ quy hoạch được lập nhiều và theo kế hoạch, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; rút ngắn thời gian lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, thị trường bất động sản được tăng cường; công tác dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng (VLXD) và công bố thông tin giá VLXD có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời, đầy đủ; đã kịp thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản để triển khai Luật Kinh doanh bất động sản và Luật đất đai thuộc lĩnh vực xây dựng.

Đồng chí Phan Lê Quang, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Tổng giá trị gia tăng theo giá cố định năm 2010 đạt 22.192 tỷ đồng tăng 7,71% so với năm 2023 (lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 17,62%, vượt kế hoạch đã đề ra 14%); tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đô thị đạt 96%, bằng 100% so với năm 2023; tỷ lệ đô thị hóa đạt 39%, bằng 102,6% so với năm 2023.

Trong năm, đã có 63/63 thủ tục hành chính đã được xây dựng quy trình nội bộ và cắt giảm thời gian giải quyết bình quân 30%. Đã tham mưu thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt 127 hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ quy hoạch xây dựng (76 đồ án, 31 điều chỉnh cục bộ và 20 nhiệm vụ), bằng 139% so với năm 2023). Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 39%. Năm 2024, Sở Xây dựng đã nhận 30.000 văn bản thuộc tất cả các lĩnh vực quản lý, phát hành 9.500 văn bản, các văn bản được xử lý có chất lượng, đảm bảo thời gian quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2025, Sở Xây dựng đặt mục tiêu tổng giá trị gia tăng theo giá cố định năm 2010 đạt 23.745 tỷ đồng tăng 7% so với năm 2024; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đô thị đạt 96%, bằng 100% so với thực hiện năm 2024; tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%, bằng 102,6% so với năm 2024.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Sở Xây dựng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2025, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện các thủ tục hành chính bảo đảm theo quy định; nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng; tăng cường công tác quản lý và phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời, Sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách về công tác sáp nhập của sở; thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nội bộ, tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác trong quá trình thực hiện sáp nhập.

9 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2022 - 2023.

Tại hội nghị, 9 cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2022 - 2023; 8 tập thể và 28 cá nhân được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng vì có thành tích xuất sắc năm 2024; 1 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.

Anh Tuân