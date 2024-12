Sở Xây dựng tăng cường quản lý về chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật

Với vai trò là cơ quan tham mưu chuyên ngành, Sở Xây dựng đã làm tốt công tác quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật. Qua đó đã phát huy hiệu quả trong đầu tư, góp phần phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Đoàn công tác của Sở Xây dựng kiểm tra việc thi công Dự án Đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh.

Dự án Đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh với tổng nguồn vốn đầu tư 98 tỷ đồng đang được các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Quá trình thi công, các đơn vị thực hiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng công trình xây dựng, cũng thực hiện báo cáo về chất lượng công trình nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời gian, quy định.

Ông Lê Tuấn Ngọc, đại diện Tổng Công ty CP Miền Trung - đơn vị thi công công trình cho biết: "Trong quá trình thi công, chúng tôi thường xuyên được Sở Xây dựng và các đơn vị có thẩm quyền kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình thi công từ ngày 23/8/2024 đến nay đạt 40% khối lượng".

Ông Nguyễn Hoàng Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Như Thanh, cho biết: "Hiện nay, chúng tôi yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục, thời gian tổng thể thi công của công trình; tập trung vật tư, máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo dõi biểu đồ tiến độ, có biện pháp xử lý, điều chỉnh đối với trường hợp chậm tiến độ. Ngay sau khi công trình hoàn thiện sẽ tiến hành kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng. Đối với trường hợp hạng mục công trình thi công không đảm bảo với hồ sơ thiết kế được duyệt, thi công không đảm bảo về chất lượng thì chủ đầu tư, phối hợp với tư vấn giám sát dừng thi công để kiểm tra, kiểm định.

Tuy nhiên, theo Công văn số 7506/UBND-CN ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số dự án, công trình vi phạm quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, như: Thực hiện xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng; xây dựng sai nội dung của giấp phép xây dựng; chưa thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đã tổ chức thi công xây dựng; chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đã đưa công trình vào khai thác sử dụng...

Trước tình trạng trên, trong năm 2024, Sở Xây dựng đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng, việc kiểm tra được lập kế hoạch và có sự phối hợp giữa các ngành để tránh sự chồng chéo. Qua công tác kiểm tra, Sở Xây dựng đã kịp thời phát hiện, khuyến cáo xử lý kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình; phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi có biểu hiện tiêu cực trong hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, an toàn vệ sinh lao động trong xây dựng chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng, quy trình, quy phạm, công nghệ xây dựng tiên tiến, áp dụng vật liệu mới trong thiết kế, thi công các công trình xây dựng cho các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; thường xuyên rà soát công tác đảm bảo an toàn, khắc phục các nguy cơ gây mất an toàn tại các công trình; thực hiện tốt công tác quản lý an toàn lao động trong thi công các công trình xây dựng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện các thủ tục hành chính bảo đảm theo quy định. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc là điểm nghẽn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng, như: Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu và kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công công trình xây dựng theo Quyết định 73/2024/QĐ-UBND ngày 4/11/2024 về phân cấp, ủy quyền kiểm tra; công tác phối hợp triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Ngọc Thanh cho biết: "Tất cả công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh (trừ các công trình thuộc bí mật Nhà nước) được thường xuyên kiểm tra, giám sát từ khi tiếp nhận thông báo khởi công, khởi công xây dựng công trình cho đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vi phạm về trật tự xây dựng được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục triệt để theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, đúng thiết kế được duyệt. Người chỉ huy trưởng công trình phải có chứng chỉ đầy đủ; ban quản lý dự án phải đầy đủ năng lực theo quy định. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn".

Bài và ảnh: Anh Tuân