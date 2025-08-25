Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị triển khai công tác ứng phó bão số 5

Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki), đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4, kết nối trực tuyến với điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Trung tâm quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Khí tượng - Thuỷ văn và một số địa bàn trọng điểm...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki), đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4. (Ảnh: VGP)

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 166 xã, phường trong tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào hồi 7 giờ ngày 25/8, bão số 5 cách Nghệ An khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km /h), giật cấp 16. Dự báo đến 11h bão sẽ tiến vào đất liền với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ những điểm xung yếu về đê điều, hồ chứa ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Bộ đề nghị các địa phương chủ động để ứng phó, phòng chống bão số 5 vì đây là cơn bão rất mạnh, lượng mưa lớn, có nơi cao nhất 600-700mm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn báo cáo tình hình phòng, chống bão số 5 tại tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cho biết: Sáng 25/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lượng mưa chưa lớn. Trước diễn biến phức tạp của bão, tối 24/8 tỉnh đã tổ chức di dời 1.800 hộ dân đến nơi an toàn, chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực cho người dân sơ tán và cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 25 và 26/8. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã thành lập 8 đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các địa phương xung yếu trong tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đã chủ động sẵn sàng ứng phó, phòng chống với bão số 5.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: VGP)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Cơn bão số 5 là cơn bão được dự báo có cường độ mạnh, di chuyển rất nhanh và có sức gió rất lớn, lượng mưa cao. Vì vậy cần huy động tối đa các lực lượng tham gia trực, ứng phó trước, trong và sau bão, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích, rà soát toàn bộ các khu vực trọng điểm; đồng thời tích cực thông tin, tuyên truyền đến toàn thể người dân về diễn biến của bão, mưa lũ để chủ động ứng phó.

Tùy vào tình hình thực tế của địa phương để chủ động quyết định tổ chức sơ tán người dân; đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của Nhân dân; thực hiện tốt công tác thông tin liên lạc. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở; sẵn sàng triển khai phương án tiêu nước, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa.

Tổ chức cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở, ách tắc... Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua các vị trí nguy hiểm, có phương án đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Các bộ, ngành liên quan cùng các địa phương ban hành ngay quy định cấm người dân ra đường từ 11h đến 18h hôm nay - khoảng thời gian bão đạt cường độ mạnh nhất. Đồng thời, các cơ quan truyền thông phải liên tục cập nhật, truyền tải hình ảnh, thông tin trực quan, giúp người dân nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, các địa phương có cơn bão đi qua cần phải nêu cao tinh thần đi trước một bước, chủ động ứng phó với cơn bão số 5, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do cơn bão gây ra.

Minh Hiếu