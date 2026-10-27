Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Phản biện Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030

Khánh Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức hội nghị khoa học phản biện Đề án Phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phản biện Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030

Ngày 27/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức hội nghị khoa học phản biện Đề án Phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phản biện Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030

Toàn cảnh hội nghị.

Đề án do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, rừng, biển và các vùng sinh thái của tỉnh; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường và giá trị gia tăng làm trọng tâm.

Đề án đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển nông nghiệp hiện đại, xanh, tuần hoàn, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, gắn sản xuất với chế biến, bảo quản, logistics và tiêu thụ sản phẩm.

Đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt 3,2%/năm; tích tụ, tập trung thêm ít nhất 50.000 ha đất sản xuất; phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, từng bước nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Phản biện Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về tính khả thi của mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm giải pháp; đồng thời đề nghị làm rõ hơn việc huy động, phân bổ nguồn lực, lựa chọn các chương trình, dự án ưu tiên, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Một số nội dung cần được quan tâm là tháo gỡ khó khăn trong tích tụ, tập trung đất đai; nâng cao hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất; phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến, bảo quản và thị trường tiêu thụ.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp theo lợi thế từng vùng, tránh đầu tư dàn trải; bổ sung các tiêu chí đánh giá hiệu quả gắn với giá trị gia tăng, thu nhập của người dân và tính bền vững về môi trường.

Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện Đề án, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ và khả thi khi triển khai thực hiện.

Khánh Phương

Từ khóa:

#Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa #nông nghiệp Thanh Hóa #đề án #Phản biện #Phát triển kinh tế #kinh tế nông nghiệp #Phát triển nông nghiệp #Sản xuất nông nghiệp #Tốc độ tăng trưởng #Khoa học công nghệ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

“Phao cứu sinh” giúp doanh nghiệp vượt khó

“Phao cứu sinh” giúp doanh nghiệp vượt khó

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh xuất khẩu còn nhiều biến động thì thị trường nội địa trở thành điểm tựa giúp doanh nghiệp (DN) duy trì sản xuất, kinh doanh khi đơn hàng giảm, nhu cầu thu hẹp hoặc chi phí gia tăng. Tuy nhiên, để biến thị trường trong nước thành nguồn...
TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa thực hiện tốt an sinh xã hội

TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa thực hiện tốt an sinh xã hội

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Với sứ mệnh “Cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua hỗ trợ tín dụng và tiết kiệm, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ”, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV tình...
Điểm tựa của người lao động trong doanh nghiệp FDI

Điểm tựa của người lao động trong doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Toàn tỉnh hiện có 121 doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành lập tổ chức công đoàn, giải quyết việc làm cho trên 230.000 lao động. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, công đoàn cơ sở đã phát huy vai trò đại diện, chăm lo,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh