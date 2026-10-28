Ông Trump lại đề xuất sáp nhập Venezuela, trở thành bang thứ 51 của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 tiếp tục đề cập khả năng sáp nhập Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ tại cuộc vận động tranh cử ở bang Texas, đồng thời nhấn mạnh nguồn tài nguyên dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này và chiến dịch quân sự lật đổ cựu Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm.

Theo các nguồn tin truyền thông, phát biểu tại cuộc mít tinh ở thành phố cảng Corpus Christi nhằm vận động ủng hộ ứng cử viên Thượng viện liên bang của đảng Cộng hòa Ken Paxton cùng các ứng cử viên khác, ông Trump nói: “Hãy biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Venezuela có thể trở thành một vùng lãnh thổ thịnh vượng, đồng thời nêu khả năng người dân nước này sẽ bầu thống đốc thay vì bầu tổng thống. Ông cũng hỏi ý kiến ông Harold Hamm, một doanh nhân trong ngành dầu khí có mặt tại sự kiện, về ý tưởng sáp nhập Venezuela và bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này.

Đây không phải lần đầu ông Trump đưa ra ý tưởng trên. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Mỹ từng cho biết đang “nghiêm túc xem xét” khả năng đưa Venezuela trở thành một bang của Mỹ. Trước đó, ông cũng từng đưa ra những phát biểu tương tự liên quan đến Canada.

Tại cuộc vận động ở Texas, ông Trump đồng thời nhắc lại chiến dịch quân sự nhằm lật đổ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu năm. Để nhấn mạnh vai trò của dầu mỏ trong sự kiện mà ông cho là một thắng lợi lớn, nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ vào một tàu chở dầu thô của Venezuela đang neo đậu gần địa điểm tổ chức mít tinh.

Ông Trump cho biết con tàu đang chở khoảng 1 triệu thùng dầu thô từ Venezuela, đồng thời tuyên bố Mỹ đang ăn mừng “chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử liên quan đến dầu mỏ”. Ông nói thêm: “Phần thưởng thuộc về kẻ chiến thắng”.

Những phát biểu trên được đưa ra trong chuyến thăm Texas, bang có vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới. Tại sự kiện, ông Trump tập trung vận động ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa, đồng thời nhấn mạnh những gì ông mô tả là thành quả của chính quyền trong vấn đề Venezuela và dầu mỏ.

Thu Uyên