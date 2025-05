Ocean Edu đồng hành cùng Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”

Triển khai Kết luận 91-KL/TW của Bộ Chính trị , Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang chủ trì xây dựng Đề án quốc gia “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đã và đang đồng hành cùng đề án này nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại hội thảo góp ý cho dự thảo Đề án quốc gia “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội, đại diện Ocean Edu đã tham dự và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, thực tiễn nhằm hoàn thiện Đề án trình Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện.

Tổng Giám đốc Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Vũ Thị Thanh Loan cho rằng việc học tiếng Anh hiện nay không chỉ nhằm mục đích giao tiếp mà còn là nền tảng phát triển kỹ năng toàn diện, đáp ứng yêu cầu học tập, làm việc trong thời đại số. Khẳng định việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học một chủ trương đúng đắn, mang tính chiến lược và cần được triển khai nhanh chóng, bà Vũ Thị Thanh Loan đồng thời cho biết: Với kinh nghiệm thực tế tích lũy suốt hơn 18 năm, Ocean Edu cam kết đồng hành chặt chẽ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình xây dựng, triển khai và lan tỏa hiệu quả đề án đến từng trường học, từng địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, Đề án quốc gia “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” không chỉ là cơ hội để trang bị kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh mà còn góp phần chuẩn bị hành trang hội nhập quốc tế một cách căn cơ, bài bản. Việc đánh giá thực trạng, lắng nghe ý kiến thực tiễn là cơ sở để xây dựng đề án với chất lượng, không rập khuôn, không hình thức, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả lâu dài.

Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong đào tạo tiếng Anh, Ocean Edu hiện đã có gần 200 chi nhánh đào tạo tại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Hệ thống luôn chú trọng cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại, phù hợp với từng độ tuổi, từng vùng miền - đúng với tinh thần đa dạng, linh hoạt mà đề án đề cao.

Từ những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong dự thảo Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”, Ocean Edu sẽ xây dựng các giải pháp cụ thể về chương trình học, đội ngũ giáo viên, chính sách hỗ trợ, công tác kiểm tra, đánh giá và chiến lược truyền thông để cùng đồng hành thực hiện thành công chủ trương lớn - đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại Việt Nam.

Để thực hiện được những cam kết lớn, ngay trước mắt mạng lưới Ocean Edu đang tiếp tục được mở rộng đến mọi tỉnh, thành, vùng miền, qua đó mở rộng thêm cơ hội học tiếng Anh chuẩn quốc tế cho học viên cả nước. Tháng 4/2025, Ocean Edu đã chào đón thêm 2 chi nhánh mới tại Tiền Hải và Móng Cái. Tại sự kiện chào đón 2 chi nhánh mới, học sinh đã được đánh giá năng lực tiếng Anh miễn phí, được tham gia lớp học trải nghiệm với giáo viên nước ngoài, nơi các em được tiếp xúc và làm quen với phương pháp học tiếng Anh trực quan, sinh động, tạo sự hứng thú ngay từ đầu. Học sinh cũng đã được tham gia góc sáng tạo và trò chơi vui nhộn, nơi tiếng Anh được lồng ghép khéo léo vào các hoạt động, giúp các em tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên, không áp lực. Ngoài ra, các em cũng được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng và nhận quà hấp dẫn, với học bổng giá trị, khóa học miễn phí...

Với 2 ngôi nhà mới tại Tiền Hải và Móng Cái, Ocean Edu mong muốn mang tri thức Anh ngữ, môi trường học chuẩn quốc tế đến gần hơn với học sinh trong khu vực. Đây sẽ là nơi chắp cánh cho những ước mơ vươn ra thế giới, bắt đầu từ nền tảng tiếng Anh vững chắc.

Với một hệ thống đào tạo ngày càng mở rộng, chất lượng đào tạo ngày càng được khẳng định, Ocean Edu cũng không ngừng quan tâm sát cánh với sự nghiệp giáo dục, đồng hành với ngành Giáo dục các địa phương, các trường học trong các sự kiện giáo dục thiết thực, ý nghĩa.

Cũng trong tháng 4, “Ngày hội STEM tỉnh Hải Dương năm học 2024-2025” với sự tham gia của hơn 1.500 học sinh đến từ các trường THCS và THPT, Ocean Edu đã góp mặt, mang đến những phần quà giá trị nhằm khuyến khích tinh thần học tập, sáng tạo của học sinh. Sự hiện diện của Ocean Edu trong sự kiện không chỉ thể hiện sự gắn kết với cộng đồng giáo dục mà còn là cam kết đồng hành trong hành trình vun đắp, phát triển thế hệ trẻ Việt Nam năng động, bản lĩnh và không ngừng đổi mới.

Không chỉ đồng hành với các hoạt động giáo dục, cuộc thi của học sinh tại các trường học, Ocean Edu cũng tiếp tục tổ chức các cuộc thi, tạo ra các sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh đang theo học tại các chi nhánh trong toàn quốc. Cuộc thi The Leader in Me Ocean Edu Speech Contest 2025 được khởi động trong tháng 4 là một trong những hoạt động như vậy.

The Leader in Me Ocean Edu Speech Contest 2025 là sân chơi dành cho các tài năng nhí yêu thích hùng biện tiếng Anh, nơi các em có thể tự tin chia sẻ suy nghĩ, thể hiện quan điểm cá nhân và phát triển kỹ năng lãnh đạo tương lai.

Kết thúc vòng 1, Top 3 ở từng lứa tuổi Kindy - Kids - Teens tại tất cả các chi nhánh Ocean Edu đã chính thức lộ diện và chuẩn bị tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc. Tại vòng chung kết các em sẽ được thể hiện tài năng hùng biện tiếng Anh, giao lưu cùng bạn bè khắp cả nước và nhận về những phần thưởng xứng đáng.

Bên cạnh đó, hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Ocean Edu tổ chức chuỗi hoạt động ngoại khóa “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” với nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh bồi dưỡng lòng yêu nước và gắn kết cộng đồng. Đây là một phần trong triết lý giáo dục toàn diện mà Ocean Edu theo đuổi, kết hợp giữa học thuật, kỹ năng sống và giá trị văn hóa.

Mai Hoan