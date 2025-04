Ocean Edu chính thức trở thành "Pearson Connected School" đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 3/4/2025, tại văn phòng trụ sở chính Ocean Edu, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu và Tập đoàn Giáo dục & Xuất bản Pearson đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Sự kiện có sự tham dự của ban lãnh đạo cấp cao hai bên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Ông David Lyons – Phó chủ tịch mảng Học tiếng Anh, Pearson Châu Á (trái) và Bà Vũ Thị Thanh Loan - Tổng Giám đốc Ocean Edu (phải) ký kết thỏa thuận chiến lược.

Việc Ocean Edu ký kết hợp tác với Pearson mở ra nhiều cơ hội để người học tại Việt Nam tiếp cận với hệ thống sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, dịch vụ khảo thí và chứng chỉ quốc tế từ Pearson, mang đến cho học viên chương trình đào tạo tiếng Anh chất lượng cao theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Đặc biệt, tại buổi lễ, Ocean Edu vinh dự nhận danh hiệu “Pearson Connected School” đầu tiên tại Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Ocean Edu trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn thể hiện sự tin tưởng của Pearson – một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới.

Ocean Edu chính thức trở thành “Pearson Connected School” đầu tiên tại Việt Nam.

Với danh hiệu “Pearson Connected School”, Ocean Edu sẽ nhận được sự hỗ trợ ưu tiên đặc biệt từ Pearson, bao gồm: Cung cấp giải pháp giáo dục hiện đại và các công cụ giảng dạy tiên tiến nhất; Tiếp cận hệ thống sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, dịch vụ khảo thí chuẩn quốc tế; Cam kết đồng hành lâu dài, thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, ông David Lyons – Phó chủ tịch mảng Học tiếng Anh, Pearson Châu Á khẳng định: "Ocean Edu là một hệ thống Anh ngữ luôn chú trọng tới chất lượng giảng dạy, chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới đã mang lại kết quả học tập tuyệt vời giúp nâng cao trình độ tiếng Anh của học viên. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi mà Pearson hướng tới trong hành trình phát triển giáo dục toàn cầu."

Mở rộng hệ thống và lan tỏa giáo dục chất lượng

Cùng với việc thúc đẩy hợp tác với các đối tác uy tín hàng đầu thế giới, Ocean Edu tiếp tục mở rộng các chi nhánh tại các địa phương trong cả nước. Trong tháng 3/2025, Ocean Edu đã khai trương thêm 4 chi nhánh mới tại Phú Thọ, Kiến An (Hải Phòng), Bãi Cháy (Quảng Ninh), Bình Giang (Hải Dương), mang đến cơ hội học tập tiếng Anh chuẩn quốc tế cho học sinh tại các địa phương này.

Tại các sự kiện khai trương, học viên được:

- Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí và nhận tư vấn lộ trình học tập phù hợp.

- Trải nghiệm lớp học mẫu với 100% giáo viên nước ngoài.

- Nhận học bổng giá trị và tham gia khóa học trải nghiệm miễn phí.

Đại điện ban lãnh đạo Ocean Edu cắt băng khai trương chi nhánh mới Ocean Edu Phú Thọ.

Với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên nước ngoài chuyên môn cao, Ocean Edu cam kết mang đến môi trường học tập lý tưởng, giúp học viên phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh.

Đẩy mạnh hoạt động học thuật – Phát triển tài năng trẻ

Song song với chất lượng học thuật, đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài chuyên môn cao, Ocean Edu cam kết mang đến môi trường học tập lý tưởng, giúp học viên phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh, giúp nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh. Trong tháng 3/2025, cuộc thi đã bước vào vòng 2 - English Competition, nơi thí sinh trải qua bài thi mô phỏng đề thi Cambridge để đánh giá toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt, phần thi nói được tổ chức theo hình thức vấn đáp trực tiếp với các giáo viên nước ngoài - những chuyên gia giàu kinh nghiệm từng chấm thi tại các kỳ thi quốc tế. Đây là bước đệm quan trọng để các thí sinh tiến gần hơn đến vòng chung kết.

Bên cạnh đó các lớp học với chủ đề sáng tạo được tổ chức tại gần 200 chi nhánh trên toàn quốc, giúp học sinh hứng thú hơn với việc học ngoại ngữ. Việc đẩy mạnh các hoạt động học thuật từ Ocean Edu là minh chứng cho sứ mệnh cung cấp tri thức cho cộng đồng, góp phần đưa thế hệ trẻ Việt Nam đến gần hơn với chuẩn mực giáo dục toàn cầu.

Mai Hoan