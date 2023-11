(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20/11, tại TP Sầm Sơn, Công an tỉnh tổ chức khai giảng L ớp tập huấn thành viên Ban C hỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho 249 đồng chí là Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội P hụ nữ xã; trưởng các thôn, bản trên địa bàn các huyện: Quảng Xương,Yên Định, Cẩm Thủ y và Ngọc Lặc. Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo lễ khai giảng.

{title} Khai giảng Lớp tập huấn thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Chiều 20/11, tại TP Sầm Sơn, Công an tỉnh tổ chức khai giảng Lớp tập huấn thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho 249 đồng chí là Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã; trưởng các thôn, bản trên địa bàn các huyện: Quảng Xương,Yên Định, Cẩm Thủy và Ngọc Lặc. Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo lễ khai giảng. Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng lớp tập huấn. Trong thời gian 4 ngày tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt 4 chuyên đề về công tác An ninh; công tác phòng chống tội phạm; công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả tiêu chí 19.2 trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên trang bị những kiến thức cơ bản, thiết thực về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện tiêu chí bảo đảm ANTT, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các học viên tham gia lớp tập huấn. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp tập huấn là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo; chủ động triển khai các giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để lớp tập huấn đảm bảo mục đích kế hoạch đặt ra, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các học viên tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học, nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề được triển khai tại lớp tập huấn; mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi với giảng viên những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị để cùng tìm giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới. Đối với các giảng viên, đồng chí đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết truyền tải nội dung các chuyên đề dễ hiểu, dễ nhớ để các học viên tiếp thu tối đa các kiến thức và áp dụng vào thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị một cách có hiệu quả. Theo kế hoạch, trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ tiếp tục mở 7 lớp tập huấn cho 2.003 học viên là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các huyện: Thạch Thành, Cẩm Thủy, Bá Thước, Nông Cống, Triệu Sơn, Thiệu Hóa. Mai Hà (CTV)

Từ khóa: Nông thônXây dựng nông thôn mớiNông thôn mớiChương trìnhtập huấnToàn dân bảo vệ ANTQChủ tịch UBNDToàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốcbảo vệ ANTQPhó Giám đốc Công an