Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều cách làm riêng, hiệu quả, góp phần cùng với địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đường giao thông xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) được mở rộng nhờ sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên cựu chiến binh.

Với mục tiêu mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình, phần việc do CCB đảm nhận, mỗi hội viên CCB có việc làm thiết thực trong xây dựng NTM, Hội CCB huyện Thiệu Hóa đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 2 tiêu chí trọng tâm là an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Theo đó, hội CCB các xã, thị trấn trong huyện đã thành lập các tổ CCB tự quản, tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội, tổ an toàn giao thông với gần 1.400 hội viên CCB tham gia. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, hội viên CCB đã hòa giải thành công 82 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân, cảm hóa giúp đỡ 16 đối tượng vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp bắt giữ nhiều vụ vi phạm pháp luật, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho công an, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, các cấp hội đã nhận phụ trách 135 đoạn đường CCB tự quản về vệ sinh môi trường; thành lập 8 câu lạc bộ vệ sinh môi trường ở các xã, thị trấn và 17 câu lạc bộ vệ sinh môi trường ở các chi hội thôn, tiểu khu với 712 hội viên tham gia, định kỳ thu gom rác thải bỏ đúng nơi quy định. Hiện nay, hơn 70% cơ sở hội trên địa bàn huyện tham gia công tác vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng và 8 xã tham gia công tác bảo vệ môi trường trên kênh Bắc. Các tổ chức hội còn trồng và chăm sóc hàng nghìn cây xanh trên các trục đường, nơi công cộng, tạo dấu ấn riêng của hội CCB trong đời sống xã hội. Cùng với đó, các cấp hội CCB trong huyện tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đóng góp nhiều hơn cho phong trào xây dựng NTM ở địa phương. 5 năm trở lại đây, hội viên CCB huyện Thiệu Hóa đã đóng góp trên 51 tỷ đồng, hơn 6.000 ngày công, hiến hơn 1.240 m2 đất, phá dỡ hơn 6.000 m tường rào để mở rộng đường giao thông, ủng hộ vật tư trị giá hơn 2,5 tỷ đồng... Những đóng góp tích cực của các cấp hội CCB trong huyện đã góp phần đưa huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn NTM năm 2022.

Thực hiện phong trào xây dựng NTM, Hội CCB huyện Đông Sơn được giao thực hiện 2 tiêu chí là giao thông nông thôn và an ninh trật tự. Cái khó nhất ở Đông Sơn là các xã đã hoàn thành NTM, người dân đã hiến đất làm đường và đầu tư kinh phí để xây dựng lại cổng, tường rào nay lại tiếp tục phải phá dỡ để hiến đất xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nên nhiều người không đồng tình. Mọi nỗ lực tuyên truyền, vận động từ hội viên, đến gia đình hội viên CCB được các cấp hội thực hiện theo phương châm “Mưa dầm thấm sâu”. Ngoài tuyên truyền, đối với những gia đình đi làm ăn xa, sau khi đồng ý hiến đất, nhiều chi hội CCB ở các xã đã huy động hội viên đóng góp ngày công để phá dỡ và xây dựng lại “Tường rào mẫu”. Với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, hội viên CCB, các cấp hội trên địa bàn đã vận động gia đình CCB và Nhân dân hiến đất mở rộng, nâng cấp 164,2 km đường giao thông nông thôn; hiến 117.702 m2 đất; đóng góp 65.056 ngày công làm đường; xây dựng hơn 109,97 km “Tường rào mẫu”. Đối với tiêu chí an ninh trật tự, hội CCB đã phối hợp với công an các cấp thực hiện chương trình phối hợp “Hội CCB tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”; “Nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng”. Kết quả, 5 năm qua, hội CCB các cấp đã cung cấp 112 tin quan trọng cho cơ quan chức năng xử lý; phối hợp với công an cơ sở thực hiện tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự bảo đảm cho các ngày lễ, tết và các sự kiện quan trọng của địa phương. Nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 172 đối tượng lầm lỗi tại địa phương và đã cảm hóa thành công 89 đối tượng hoàn lương.

Thực hiện phong trào “CCB chung sức xây dựng NTM”, Hội CCB tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp xây dựng NTM với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh. Hội CCB các địa phương “nhận một việc” do cấp ủy giao, hoặc đăng ký với chính quyền địa phương thực hiện một tiêu chí NTM cụ thể. Giai đoạn 2017-2022, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tổ chức 3.197 buổi tuyên truyền, vận động CCB tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; vận động hội viên hiến 894.385 m2 đất, phá dỡ 12.300 m tường rào xây dựng các công trình phúc lợi; tham gia bê tông hóa 3.360 km đường giao thông nông thôn; đào đắp, nạo vét 3.010 km kênh mương, thủy lợi nội đồng; ra quân tổng vệ sinh hơn 3.000 lần với 611.307 lượt người tham gia; xây dựng được 9.213 thùng đựng rác thải ngoài đồng ruộng và 13.148 lò đốt rác tại khu sinh hoạt cộng đồng; trồng và chăm sóc 470.000 cây xanh. Ở cấp xã cũng thành lập được 205 câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường với 1.960 hội viên tham gia; đóng góp hơn 10 tỷ đồng và hàng vạn ngày công để xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao; thành lập tủ sách pháp luật, xây dựng cột cờ nhà văn hóa...

Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, các cấp hội CCB trong tỉnh đã đóng góp tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng NTM. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội CCB trong tỉnh tiếp tục lựa chọn, đảm nhận những phần việc cụ thể, phù hợp với từng địa phương, tạo sức lan tỏa để mọi người, mọi nhà cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: Tố Phương