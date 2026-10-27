Nơi lan tỏa yêu thương

Bằng tình yêu thương và sự chở che bền bỉ, Trung tâm Từ thiện xã hội Chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh) đã trở thành mái nhà ấm áp của những trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở nơi ấy, mỗi bữa cơm, giấc ngủ, mỗi sự quan tâm, chăm chút đều góp phần bù đắp những thiệt thòi, nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em.

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Từ thiện xã hội Chùa Hồi Long.

Có mặt tại trung tâm vào một buổi sáng, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa trong sân, tiếng gọi nhau ríu rít xen lẫn nhịp sinh hoạt bình dị. Ở một góc khác, các em lớn hơn cùng người chăm sóc quét dọn sân nhà, phụ làm hương, dầu gội và những sản phẩm thiết yếu. Những công việc nhỏ, những khoảnh khắc đời thường ấy tạo nên không khí đầm ấm của một gia đình, nơi mỗi đứa trẻ đều có người quan tâm, sẻ chia.

Ít ai biết rằng, đằng sau những gương mặt thơ ngây ấy là những hoàn cảnh nhiều thiệt thòi. Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 2013) đã sống tại trung tâm 4 năm. Sau khi bố mẹ ly hôn, em ở với bà trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng. Được đón về đây, Khoa có nơi ăn ở ổn định, được chăm sóc, học tập và vui chơi cùng các bạn. Khoa tâm sự: “Sống ở đây được các thầy, các bà, các cô chăm sóc, em vui lắm. Em sẽ cố gắng học giỏi để không phụ công sức của mọi người”.

Hay em Phạm Trọng Lịch (2013) đã gắn bó với trung tâm 3 năm. Bố mất, mẹ đi lấy chồng, em sống cùng ông bà trong hoàn cảnh khó khăn. Ngoài giờ học ở trường, Lịch thường phụ mọi người quét dọn, làm hương, trông nom các em nhỏ ăn. Lịch chia sẻ: “Em rất vui vì có nơi ở, được đi học, được làm việc và có tiền công để gửi tiết kiệm, đợi đến khi đủ 18 tuổi em sẽ nhận để lo cho cuộc sống của mình”.

Được thành lập từ cuối năm 2018, Trung tâm Từ thiện xã hội Chùa Hồi Long hiện nuôi dưỡng 28 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 15 em thuộc diện được Nhà nước trợ cấp. Các em không chỉ ở Thanh Hóa mà có cả ở Hòa Bình, Cà Mau. Mỗi em mang một hoàn cảnh riêng, nhưng đều tìm thấy nơi đây là mái nhà chung, được chở che, yêu thương và nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ.

Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã chăm sóc khoảng 100 trẻ. Với 12 cán bộ, nhân viên, công việc nơi đây nối tiếp từ sáng sớm đến đêm khuya, từ chuẩn bị bữa ăn, giặt giũ, dọn dẹp đến chăm sóc, dạy trẻ học, theo dõi sức khỏe và đưa các em đi khám, điều trị khi cần thiết. Không chỉ bảo đảm điều kiện sinh hoạt, những người gắn bó với trung tâm còn kiên trì động viên, sẻ chia, giúp các em vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập và trưởng thành.

Chị Trần Thị Cúc (sinh năm 1993) gắn bó với trung tâm từ những ngày đầu, chia sẻ: Chăm sóc trẻ đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình thương, bởi mỗi em có một hoàn cảnh, tâm lý khác nhau. Có những lúc trẻ ốm đau, quấy khóc hoặc cần được vỗ về, người chăm sóc phải túc trực, động viên để các em cảm thấy an toàn. Với chị, được nhìn các em khỏe mạnh, vui vẻ, tiến bộ trong học tập là niềm hạnh phúc sau những ngày tháng tận tụy. Cùng chung tấm lòng ấy, bà Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1964), bà Phạm Thị Lương (sinh năm 1963) vẫn tận tụy chăm sóc trẻ, không quản ngại vất vả. Tình thương dành cho các em được gửi gắm từ những bữa ăn được chuẩn bị chu đáo, bộ quần áo sạch, lời hỏi han hay vòng tay vỗ về lúc trẻ cần.

Sư cô Thích Đàm Ngoan, Giám đốc Trung tâm Từ thiện xã hội Chùa Hồi Long chia sẻ: “Thương nhất là những lúc các cháu ốm, phải đưa đi viện. Có thời điểm nhiều cháu cùng bị bệnh, nhân lực không đủ, chúng tôi phải thức mấy đêm liền để chăm sóc. Từ miếng ăn, giấc ngủ đến quần áo, mọi thứ đều phải lo chu đáo, mong các cháu khỏe mạnh, lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác”.

Bên cạnh nuôi dưỡng trẻ tại chỗ, trung tâm còn đỡ đầu 75 em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 5 sinh viên đại học được hỗ trợ 5 triệu đồng/quý; các trường hợp còn lại nhận 500.000 đồng/tháng. Nguồn hỗ trợ góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường và theo đuổi ước mơ.

Mỗi đứa trẻ tại mái nhà chung ấy có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều được nâng đỡ bằng sự tận tụy của những người chăm sóc, sự chung tay của những trái tim nhân hậu và sự sẻ chia của cộng đồng. Mái nhà ấy không chỉ cưu mang những phận đời thơ bé mà còn bền bỉ vun đắp niềm tin, trao cơ hội để các em trưởng thành, tự tin hướng tới tương lai.

Bài và ảnh: Thùy Linh