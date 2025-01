Ninh Khang xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm (ATTP) vào năm 2020, công tác bảo đảm ATTP tiếp tục được xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc) duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tháng 11/2024, xã Ninh Khang đã hoàn thành các tiêu chí xã ATTP nâng cao với 85,33/100 điểm.

Mô hình cây măng tây mang lại giá trị kinh tế cao của gia đình anh Phùng Văn Toàn, thôn Yên Lạc.

Năm 2024, Ninh Khang là một trong hai xã của huyện Vĩnh Lộc đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng xã ATTP nâng cao. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo, các tổ giám sát vệ sinh ATTP. Đồng thời rà soát, đánh giá các tiêu chí và xây dựng kế hoạch thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên ban chỉ đạo, các đoàn thể, đơn vị và chi ủy các chi bộ thôn trên địa bàn xã. Cùng với đó, quan tâm củng cố, duy trì tốt các tiêu chí đã đạt được, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người dân trong việc chấp hành các quy định về vệ sinh ATTP.

Anh Phùng Văn Toàn, thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang, chia sẻ: "Qua tìm hiểu thấy cây măng tây chỉ trồng một lần có thể cho thu hoạch trong vòng 10 năm, nên gia đình tôi đầu tư hệ thống tưới tự động, thử nghiệm đưa cây măng tây vào trồng. Trong quá trình trồng cây măng tây, tôi luôn tuân thủ quy định ATTP, được xã quan tâm tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật. Là sản phẩm nông sản sạch nên được thị trường tin dùng, mô hình đã mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa, rau màu trước đây, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Vào thời điểm thu hoạch măng và cắt bỏ cây sau mỗi lần thu hoạch, gia đình phải thuê thêm lao động để kịp mùa vụ".

Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Hoàng Xuân Minh, được biết, xã Ninh Khang xác định công tác bảo đảm ATVSTP là mục tiêu quan trọng hàng đầu, cần thực hiện xuyên suốt, lâu dài và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. UBND xã đã ban hành quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo; ban hành các quyết định thành lập/kiện toàn tổ giám sát cộng đồng thôn; các kế hoạch của ban chỉ đạo vệ sinh ATTP xã và triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên; tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao đến cán bộ, đảng viên trong toàn xã.

Đối với vai trò của ban chỉ đạo, tổ giám sát cộng đồng được thực hiện duy trì thường xuyên, có sự linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra được duy trì thực hiện thường xuyên vào 3 đợt cao điểm trong năm, các vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời. Công tác tuyên truyền linh hoạt dưới nhiều hình thức: tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, loa phát thanh, pano, băng rôn, khẩu hiệu, trên trang thông tin điện tử của xã, tuyên truyền lưu động, lồng ghép qua hội nghị Nhân dân, sinh hoạt các chi hội, câu lạc bộ...

MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể xã đã thực hiện việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên của mình thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP, thành lập 2 mô hình khu dân cư tự quản về vệ sinh ATTP tại thôn Khang Hải và thôn Yên Lạc (do MTTQ xã chủ trì); 1 mô hình chi hội tự quản về vệ sinh ATTP tại thôn Yên Lạc, gắn 10 biển nhà sạch vườn đẹp cho 10 hộ gia đình (do hội phụ nữ chủ trì); tổ chức thu gom và xử lý vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường (do hội nông dân chủ trì); hội cựu chiến binh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực sản xuất đảm bảo vệ sinh ATTP... Chương trình phối hợp giữa UBND và MTTQ được cụ thể hóa dưới nhiều hình thức, hoạt động, mô hình, gắn với các phong trào thi đua giữa các tổ chức thành viên của MTTQ và các chi hội ở cơ sở...

Xã Ninh Khang cũng đã thành lập các tổ giám sát cộng đồng thôn, khu phố về vệ sinh ATTP. Các tổ giám sát có trách nhiệm tuyên truyền, kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh ATTP ở tất cả các lĩnh vực, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng xác nhận nguồn gốc xuất xứ thực phẩm cho các hộ nông dân. Sự ra đời của các tổ giám sát cộng đồng về vệ sinh ATTP đã phát huy được vai trò quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý vệ sinh ATTP và huy động được sự vào cuộc tích cực của chính người dân để thực hiện việc kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bài và ảnh: Hà Phương