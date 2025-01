Những lưu ý để hành khách bay đúng giờ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Hành khách cần phải tính toán thời gian có mặt tại sân bay và tuân thủ các quy định liên quan giấy tờ tùy thân để tránh việc nhỡ chuyến bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Hành khách cần chủ động lịch trình đi lại và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để có chuyến bay đúng giờ dịp Tết. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để đảm bảo những chuyến bay an toàn, đúng lịch trình và thuận lợi nhất cho hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách cần chủ động nắm bắt mọi thông tin về chuyến bay, thời gian làm thủ tục hàng không, tìm hiểu và chấp hành tốt những quy định về an toàn, an ninh hàng không.

Theo quy định, thời gian mở quầy đối với chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa lần lượt là 3 giờ trước giờ khởi hành, 2 giờ trước giờ khởi hành dự kiến. Do vậy, hành khách cần phải tính toán thời gian có mặt tại sân bay tránh việc nhỡ chuyến bay.

Hành khách cần tuân thủ các quy định liên quan giấy tờ tùy thân, hành lý xách tay, hành lý ký gửi... Hành khách phải có giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng khi đi máy bay.

Đối với các chuyến bay quốc tế, hành khách cần phải có hộ chiếu (passport), thị thực (visa) và các giấy tờ khác theo yêu cầu của nhà chức trách của quốc gia xuất phát, trung chuyển và nơi đến. Các hãng hàng không có các quy định khác nhau về kích cỡ, trọng lượng và số lượng hành lý xách tay được phép mang lên máy bay cũng như hành lý ký gửi được phép vận chuyển và số tiền phải trả cho hành lý ký gửi hoặc hành lý quá cước. Hành khách lưu ý nên làm thủ tục hàng không trực tuyến hoặc thông qua các ứng dụng để giảm thiểu ùn tắc tại cảng hàng không, sân bay.

Đối với chuyến bay quốc tế, hành khách sẽ phải làm thủ tục xuất cảnh sau khi làm thủ tục hàng không. Hành khách nên lưu ý về thời hạn hiệu lực của hộ chiếu (Passport), đối với một số nước, hộ chiếu phải còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng mới được chấp thuận khi làm thủ tục nhập cảnh. Về thị thực (visa), một số nước không những yêu cầu phải có thị thực nhập cảnh mà còn yêu cầu thị thực quá cảnh (transit visa).

Sau khi thực hiện xong thủ tục hàng không, hành khách sẽ phải đến khu vực kiểm soát an ninh và phải tuân thủ mọi hướng dẫn, yêu cầu của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, chấp hành quy trình soi chiếu an ninh hàng không đối với người và hành lý xách tay.

Trong trường hợp hành khách có các hành vi như tung tin, cung cấp thông tin sai có thể gây uy hiếp an ninh, an toàn hàng không (hoang báo có bom, mìn, khủng bố...), quậy phá, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp hay phá hoại tài sản của tổ chức, cá nhân trong địa bàn cảng hàng không và trên tàu bay, sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay ... sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và đối mặt với việc bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Theo quy định, giờ đóng cửa lên máy bay không quá 15 phút trước giờ khởi hành dự kiến. Do vậy, sau khi thực hiện xong thủ tục soi chiếu an ninh, hành khách cần phải nhanh chóng đến cửa ra máy bay, chờ trước cửa ra máy bay cho đến khi nhân viên hàng không thông báo mở cửa ra máy bay.

Về an toàn bay, trên các chuyến bay, tổ bay sẽ hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị an toàn và quy định về an toàn trước khi máy bay khởi hành. Hành khách cần theo dõi hướng dẫn này để bảo đảm an toàn trong suốt chuyến bay.

Các hành vi như: quấy rối trật tự trên máy bay; lạm dụng bằng lời nói đe dọa; tấn công thân thể; đe dọa; say rượu hoặc gây mất trật tự; lạm dụng đồ uống có cồn quá mức cho phép; từ chối thực hiện hướng dẫn của tổ bay; gây nguy hiểm cho sự an toàn của máy bay... không được phép thực hiện trên máy bay. Nếu có những hành vi này, máy bay có thể phải hạ cánh khẩn cấp và hành khách có thể bị cưỡng chế đưa ra khỏi máy bay, hành khách có thể bị từ chối vận chuyển, bị xử phạt hành chính hoặc truy tố trước pháp luật.

Trường hợp hành lý ký gửi của hành khách bị thất lạc hoặc rách vỡ, hành khách có thể liên hệ với quầy thông tin hành lý thất lạc (Lost & Found counter) để thông báo về tình trạng hành lý ký gửi./.

Theo TTXVN