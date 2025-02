Những “cánh chim” không mỏi kiến thiết mùa xuân mới ấm no

Những ngày đầu xuân mới, cũng là thời điểm bà con đua nhau xuống đồng, những vườn cam đua nhau nở hoa báo hiệu một vụ mùa bội thu, những trang trại, nhà máy lại được kiến thiết để xây dựng tương lai phát triển... Lòng người đang kỳ vọng về một năm mới phát triển, thành công với nhiều thành tựu mới. Niềm tin ấy, kỳ vọng ấy đang được hệ thống ngân hàng chắp cánh thông qua việc cung ứng nguồn vốn cho người dân, doanh nghiệp, HTX đầu tư phát triển, sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu tiên trong năm mới.

Vốn tín dụng ngân hàng đã góp phần xây dựng các vùng quê trù phú, tươi đẹp.

Theo chân cán bộ tín dụng, tôi trở lại huyện Như Xuân ngay trong ngày đầu xuân mới Ất Tỵ 2025 để ghi nhận sự thay da đổi thịt của vùng đất này. Đường sá bây giờ đã khang trang, nhà cao tầng san sát... Đan xen với đó, những trang trại trồng cây ăn quả, cây công nghiệp xanh mướt đang mùa nảy lộc. Những nhà máy, cơ sở chế biến lâm sản quy mô hiện tại, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Điển hình như gia đình chị Nguyễn Lê Ngọc Linh ở xã Hóa Quỳ, nhờ nguồn vốn vay từ Agribank Như Xuân đã thực hiện thành công mô hình “Vườn rừng bản Thổ” để vươn lên thoát nghèo. Mô hình này hiện cho thu nhập 600 triệu đồng/năm và góp phần chống biến đổi khí hậu, lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi. Tới nay, “Vườn rừng bản Thổ” đã và đang trồng hơn 50 loài cây rừng bản địa như lim, lát, dẻ, trám, dổi, mắc khẻn, cam, quýt, bưởi và các loài dược liệu, cây nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi. Đồng thời kết hợp chăn nuôi ong, gà trong rừng. Sản phẩm từ vườn rừng như mật ong, các cây rừng và các loại cây dược liệu, trái cây, nguyên liệu liệu chế biến thức ăn chăn nuôi... được bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh, thu nhập của gia đình chị khoảng 600 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động và 10 lao động thời vụ với thu nhập 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Giám đốc Agribank Như Xuân Nguyễn Thế Khang cho biết: “Mỗi cán bộ ngân hàng luôn mang trong mình khát vọng hỗ trợ người dân thay đổi cuộc sống, mong muốn giúp cho cuộc sống của người nông dân ngày càng tốt đẹp hơn. Những năm qua, dư nợ cho vay của ngân hàng tăng liên tục, hiện đạt gần 1.000 tỷ đồng, trong đó gần như 100% dư nợ là cho vay tam nông. Bà con sử dụng vốn vay rất hiệu quả, nên đều có cuộc sống ấm no, khấm khá. Đó là điều mừng nhất của người làm tín dụng ngân hàng”.

Năm 2024 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển với nhiều chỉ tiêu đạt và đạt cao so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng định hướng. Đóng góp vào thành công đó, có sự nỗ lực lớn của ngành ngân hàng đã kịp thời cung ứng vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của địa phương. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa Tống Văn Ánh chia sẻ: “Bối cảnh năm 2024 không thuận lợi, dẫn đến tín dụng cho vay tiếp tục gặp khó. Tuy nhiên, ngành ngân hàng Thanh Hóa đã nỗ lực giảm lãi suất và triển khai nhiều giải pháp để khơi thông, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân và doanh nghiệp. Đầu năm 2025, dư nợ tín dụng toàn địa bàn khoảng 218.000 tỷ đồng”.

Đón xuân mới Ất Tỵ 2025, Ngân hàng Nhà nước Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo... Đồng thời, thực hiện kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực rủi ro, bảo đảm hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả; tiếp tục có chính sách tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp, người dân; đẩy mạnh cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không biết mệt mỏi của những người làm ngân hàng trên mảnh đất xứ Thanh. Họ được ví như những con ong chăm chỉ, những cánh chim không mỏi để đưa đồng vốn ngân hàng đến với người dân, doanh nghiệp góp phần kiến thiết một mùa xuân mới ấm no, phát triển trên mọi miền quê hương. Đón xuân mới, những người làm tín dụng tỉnh Thanh vẫn tận tụy, say mê với công việc thường nhật, đưa thật nhanh nguồn vốn, hỗ trợ đắc lực kế hoạch phát triển kinh tế và chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Khánh Phương