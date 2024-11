Như Xuân tập trung phát triển công nghiệp - xây dựng

Những năm qua, huyện Như Xuân đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - xây dựng (CN-XD), qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Công ty TNHH Chế biến lâm sản Ngô Huy Dũng ở thị trấn Yên Cát tạo việc làm cho 120 lao động tại địa phương.

Xác định phát triển CN-XD là một trong những chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, những năm qua huyện đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tạo cơ chế thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp (DN) đầu tư phát triển các cơ sở chế biến công nghiệp. Huyện đã quy hoạch 5 cụm công nghiệp (CCN), trong đó có 3 cụm hiện đang kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng gồm CCN Xuân Hòa (xã Xuân Hòa); CCN Thượng Ninh (xã Thượng Ninh); CCN Bãi Trành (xã Bãi Trành).

Huyện tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đồng thời tiến hành rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển CN trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo phù hợp với các quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, đã được Trung ương và tỉnh phê duyệt nhằm đảm bảo sự đồng bộ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Những diện tích đất tại các vị trí thuận lợi cho phát triển CN-XD dọc tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường tỉnh được quy hoạch và kêu gọi thu hút đầu tư. Qua 4 năm thực hiện, huyện Như Xuân đã tổ chức thực hiện lập, điều chỉnh, trình thẩm định và phê duyệt 57 đồ án quy hoạch, trong đó có 1 đồ án quy hoạch vùng, 22 đồ án quy hoạch chung, 34 đồ án quy hoạch chi tiết.

Cùng với đó, huyện tập trung phát triển các ngành CN có lợi thế, như: Chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, dệt may, cơ khí. Gần 4 năm qua, huyện đã thu hút được 3 dự án chế biến lâm sản; 1 nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi kết hợp thương mại dịch vụ Xuân Hòa (xã Xuân Hòa), 1 nhà kho bảo quản nông sản tại xã Xuân Hòa và 1 cơ sở chế biến lâm sản tại xã Bãi Trành. Tiếp tục duy trì hoạt động 10 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng hiện có trên địa bàn, khuyến khích các DN thay thế công nghệ khai thác và dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị sản phẩm, nhất là các sản phẩm vật liệu xây dựng không nung chất lượng cao, đá ốp lát xuất khẩu. Huyện tiếp tục hỗ trợ Công ty TNHH Rosviet Như Xuân hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy may xuất khẩu tại khu phố 4, thị trấn Yên Cát, dự kiến hoàn thành quý 4 năm 2024, đi vào hoạt động quý 1 năm 2025; Dự án Nhà máy giày da xuất khẩu tại khu phố Cát Tiến, thị trấn Yên Cát, với tổng mức đầu 96,6 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án theo quy định pháp luật, dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động năm 2025. Giá trị sản xuất CN-XD năm 2024 ước đạt 1.682,22 tỷ đồng, tăng 663,22 tỷ đồng so với năm 2020. Các DN, nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương.

Để phát triển CN-XD, hiện nay huyện Như Xuân đang tập trung thực hiện giải pháp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, giao thương hàng hóa; thực hiện quy hoạch vùng huyện, xã, quy hoạch chuyên ngành; tập trung đào tạo nguồn lao động. Cùng với đó, huyện tiếp tục ban hành nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy thu hút đầu tư CN-XD vào huyện.

Bài và ảnh: Khắc Công