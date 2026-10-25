Như Xuân phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Những năm gần đây, xã Như Xuân đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường. Sự chuyển dịch này đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Mô hình trồng bưởi ở thôn Tân Bình (xã Tân Bình) mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Với lợi thế thổ nhưỡng, xã Như Xuân đã tuyên truyền, vận động người dân phát triển các mô hình cây ăn quả, như xoài, bưởi, cam, mắc ca... Hiện nay, xã có khoảng gần 250ha cây ăn quả. Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, xã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời quy hoạch diện tích trồng trọt tập trung theo hướng hàng hóa; phối hợp với các doanh nghiệp để xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Nhờ áp dụng các phương pháp bón phân hữu cơ và kỹ thuật lai tạo giống mới, các vườn cây ăn quả trên địa bàn xã đều cho hiệu quả kinh tế vượt trội, mở ra hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế và giảm nghèo tại địa phương.

Ông Lô Văn Chính, thôn Tân Bình, cho biết: Nhận thấy trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao, tôi đã chuyển toàn bộ diện tích đất vườn trồng chuối sang trồng bưởi kết hợp với chăn nuôi gà. Nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc, cây bưởi sinh trưởng tốt, gà cũng lớn nhanh, giúp gia đình thu về khoản lợi nhuận hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, gia đình có thêm nguồn vốn để tiếp tục tái đầu tư sản xuất.

Bên cạnh việc phát triển diện tích cây ăn quả, xã Như Xuân còn tập trung phát triển mô hình trồng rừng gỗ lớn. Theo báo cáo của UBND xã Như Xuân, toàn xã hiện có hơn 270ha rừng gỗ lớn. Nhờ hợp thổ nhưỡng, diện tích rừng keo đang sinh trưởng rất tốt, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu nhập cao và bền vững cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã.

Ông Lê Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Như Xuân, cho biết: “Xã Như Xuân phấn đấu đến năm 2030, trồng 300ha rừng gỗ lớn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã vận động chủ rừng sử dụng giống cây lâm nghiệp có xuất xứ, chất lượng tốt, cây nuôi cấy mô vào trồng rừng. Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng; tuyên truyền, vận động chủ rừng thực hiện các mô hình kinh doanh rừng bền vững, trong đó có mô hình hỗn giao giữa cây gỗ lớn với các loài cây chu kỳ ngắn để bảo đảm thu nhập trước mắt khi rừng gỗ lớn chưa đến kỳ khai thác”.

Việc phát triển các mô hình sản xuất mới đã giúp người dân thay đổi tư duy. Thay vì bó hẹp trong các loại cây trồng, vật nuôi truyền thống, nhiều hộ dân đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã Như Xuân tiếp tục tranh thủ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia của Nhà nước nhằm hỗ trợ vốn và chuyển giao công nghệ cho người dân; vận động gia đình cán bộ, đảng viên tiên phong làm trước để người dân học tập, noi theo. Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ bao tiêu và tìm kiếm đầu ra bền vững cho sản phẩm. Qua đó, giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Xuân Anh