Như Xuân kiến tạo “bộ khung” phát triển

Huyện Như Xuân xác định, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng không chỉ là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, mà còn tạo diện mạo mới cho các xã, thị trấn trên địa bàn. Trên cơ sở những hoạch định chiến lược và cách làm bài bản, huyện đã, đang tập trung huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để kiến tạo “bộ khung” kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, phục vụ cho phát triển.

Tuyến đường giao thông trục chính thị trấn Yên Cát được đầu tư nâng cấp, mở rộng đã tạo diện mạo mới cho trung tâm huyện Như Xuân.

Giao thông đi trước

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh vào năm 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra chương trình trọng tâm về “Phát triển công nghiệp - xây dựng” trên địa bàn. Bắt tay vào thực hiện, huyện tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp để đầu tư kiến tạo, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao.

Từ năm 2020 đến nay, huyện Như Xuân đã huy động hơn 1.187 tỷ đồng để đầu tư 541 công trình kết cấu hạ tầng. Trong đó, nhiều tuyến đường giao thông có tính kết nối liên xã, liên vùng được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng, như: tuyến đường xã Thượng Ninh đi xã Cát Tân; đường giao thông làng Mài, xã Bình Lương; tuyến đường xã Xuân Quỳ - Thanh Lâm; dự án nâng cấp Quốc lộ 45 đi xã Tân Bình; đường nội thị của thị trấn Yên Cát... Đó còn là các tuyến đường phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Dự án 4 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Có thể kể đến đường giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội xã Thanh Quân; đường giao thông từ xã Thượng Ninh đi xã Phượng Nghi (Như Thanh); đường từ xã Thanh Phong kết nối với xã Thanh Xuân và dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi xã Tân Bình.

Nhìn vào hàng loạt các tuyến đường được đầu tư mở mới, nâng cấp và mở rộng từ huyện đến các xã, thị trấn và nhiều thôn bản đã cải thiện rõ nét diện mạo hạ tầng giao thông của Như Xuân với sự kết nối liên hoàn. Bên cạnh đường Hồ Chí Minh và đường ngang Bãi Trành đi cảng nước sâu Nghi Sơn, trên địa bàn huyện Như Xuân còn các tuyến giao thông quan trọng có tính chất liên xã, liên vùng. Tiêu biểu như: đường tỉnh 520B kết nối xã Hóa Quỳ và Thanh Quân; đường tỉnh 520D nối thị trấn Yên Cát với Thanh Quân; đường tỉnh 520C từ thị trấn Yên Cát đi xã Xuân Khang (Như Thanh); đường tỉnh 520E kết nối các xã Thanh Xuân, Thanh Lâm và Hóa Qùy; đường tỉnh 520G nối xã Cát Vân với xã Hóa Quỳ; đường tỉnh 514 nối từ cầu Thiều đến xã Thượng Ninh; đường cơ động từ các xã Cát Vân, Cát Tân đi xã Xuân Thắng (Thường Xuân); đường giao thông xã Thanh Quân đi các xã Châu Nga, Châu Thuận thuộc huyện Quỳ Châu (Nghệ An); đường từ xã Thượng Ninh đi xã Cát Tân; đường từ thị trấn Yên Cát đi xã Tân Bình; đường nối xã Cát Vân với xã Hóa Quỳ.

Phát triển nhanh mạng lưới giao thông coi như huyện Như Xuân đã “đi trước một bước” trong quá trình kiến tạo “bộ khung” kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ưu tiên thu hút đầu tư

Đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN) được ví như “đòn bẩy” tăng trưởng kinh tế của mỗi địa phương. Nhận thức được điều đó, huyện Như Xuân đã vận dụng linh hoạt các chính sách ưu đãi của tỉnh để thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các CCN trên địa bàn. Được biết, trên địa bàn huyện được quy hoạch 4 CCN, bao gồm: CCN Bãi Trành, CCN Thượng Ninh, CCN Xuân Hòa và CCN Yên Cát. Các CCN này chủ yếu nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh - một điều kiện lý tưởng cho việc kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh.

CCN Xuân Hòa có diện tích quy hoạch 30ha, với các ngành nghề thu hút đầu tư là chế biến nông - lâm sản, may mặc, giày da, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sửa chữa cơ khí, sản xuất than hoạt tính, sản xuất phân bón sinh học. Nhận thấy vị trí thuận lợi, Công ty CP Tập đoàn Công Hà quyết định theo “lời mời gọi” của địa phương đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật CCN Xuân Hòa, tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng. Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng CCN Xuân Hòa. Đến nay, tiến độ thực hiện đạt khoảng 40% khối lượng san lấp mặt bằng.

Tương tự, CCN Thượng Ninh đã thu hút được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Minh Nguyên vào đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tổng mức đầu tư dự án 110 tỷ đồng. Hiện tại, CCN Thượng Ninh đã hoàn thành 98% khối lượng san lấp và cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ thi công hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến hết năm 2024, chủ đầu tư sẽ thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Đồng thời, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động năm 2025.

Đối với CCN Bãi Trành, đã kêu gọi được Công ty CP Mailands vào đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý đầu tư theo quy định.

Mặt khác, huyện Như Xuân tập trung kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp mà huyện có nhiều lợi thế. Thời gian qua, huyện đã kêu gọi thu hút được 6 công ty vào đầu tư các nhà máy, cơ sở chế biến lâm, nông lâm sản và dệt may tại địa phương, bao gồm: xưởng chế biến lâm sản Thanh Lâm tại xã Thanh Lâm; nhà máy chế biến lâm sản Thượng Ninh tại xã Thượng Ninh; nhà máy chế biến lâm sản Huệ Yến tại xã Xuân Hòa; nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi kết hợp thương mại dịch vụ Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa; xưởng chế biến chè xã Cát Vân; nhà máy giày da xuất khẩu tại khu phố Cát Tiến, thị trấn Yên Cát. Thời gian tới, huyện Như Xuân tiếp tục kêu gọi thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn huyện, nhất là các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh trong các CCN Thượng Ninh, Xuân Hòa và Bãi Trành, nhằm đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghiệp. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho lao động nông thôn trên địa bàn.

Những kết quả trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và xây dựng các CCN gắn với thu hút đầu tư trên địa bàn đang trở thành “đòn bẩy” cho tăng trưởng kinh tế của huyện Như Xuân. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,8%, đạt 58,7% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 và nằm trong nhóm các huyện có mức tăng trưởng cao của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Trần Thanh