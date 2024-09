Nhiều trường học trên địa bàn Thanh Hóa khai giảng năm học mới 2024-2025

Ngày 5/9, cùng với cả nước, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Trường Tiểu học, THCS &THPT Hồng Đức phát triển quy mô học sinh trong năm học 2024-2025

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Trong không khí tưng bừng, náo nức của hàng triệu giáo viên, học sinh cả nước mừng lễ khai giảng năm học mới, các đại biểu, tập thể thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học, THCS &THPT Hồng Đức đã được nghe Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2024-2025.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng

Từ khi có Quyết định thành lập của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (ngày 13/3/2023), được sự quan tâm của tập thể lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức và các phòng, ban chức năng, đến nay trường đã có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, từ phòng học đến các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập khu trải nghiệm thực tế... giúp học sinh được phát triển một cách toàn diện nhất. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên được lựa chọn, xét tuyển theo đúng quy định và chất lượng tốt nhất cho hoạt động giáo dục.

Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Thanh Hóa trao tặng quỹ khuyến học Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức.

Tuy còn non trẻ nhưng trong năm học 2023-2024 Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã có 9 học sinh lớp 1 đoạt giải nhất cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt trên Internet; 1 học sinh đoạt giải nhất Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Thanh Hóa năm 2024; 14 học sinh đoạt giải trong cuộc thi giao lưu học sinh, THCS...

Năm học 2024-2025 nhà trường có 120 học sinh khối lớp 1; 150 học sinh khối lớp 6 và 132 học sinh khối lớp 10, cùng với 476 học sinh của năm học 2023-2024 trở lại trường học tập sau quãng thời gian 3 tháng hè.

PGS.TS Ngô Xuân Lương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS&THPT Hồng Đức phát biểu tại lễ khai giảng.

PGS.TS Ngô Xuân Lương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS&THPT Hồng Đức đánh trống khai giảng năm học mới.

Phát huy kết quả đạt được, bước sang năm học mới 2024-2025 Trường Tiểu học, THCS& THPT Hồng Đức tiếp tục phát huy tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh. Phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghề nghiệp, tinh thần tự học và sáng tạo, và là người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập và sáng tạo cho các em học sinh. Chú trọng xây dựng được một môi trường học đường thật sự lành mạnh, an toàn, thân thiện, cởi mở, xanh - sạch - đẹp với phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

Đại diện lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS&THPT Hồng Đức tặng quà cho thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Cùng với đó, trường triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ trong nhà trường; đẩy mạnh sinh hoạt công tác Đoàn, Đội, tăng cường dạy kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục phát triển toàn diện cho các em.

Học sinh dự lễ khai giảng

Ngoài ra, nhà trường tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục và quản lí nhà trường...

Trường TH, THCS & THPT FPT Thanh Hóa khai giảng năm học đầu tiên với chủ đề “Trải nghiệm thế giới thông minh”

Các đại biểu cùng các thầy cô giáo, các em học sinh Trường TH, THCS & THPT FPT Thanh Hóa thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đồng chí Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học 2024-2025, FPT Schools Thanh Hoá chọn “Trải nghiệm thế giới thông minh” làm chủ đề cho lễ khai giảng. Với thông điệp này, FPT Schools Thanh Hoá mong muốn tiếp tục mang đến những trải nghiệm công nghệ đa dạng và phong phú cho các em học sinh. Từ đó, FPT Schools mong muốn các em học sinh am hiểu, đam mê công nghệ, nắm bắt các công nghệ mới nhất và phát triển những kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu trong thời đại số. Đồng thời, các em sẽ được chuẩn bị tốt nhất để đối mặt với thách thức của tương lai và đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Thầy Vũ Hồng Quân, Hiệu trưởng Trường TH, THCS & THPT FPT Thanh Hóa đánh trống khai giảng năm học mới 2024-2025.

Với quan điểm giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, FPT School Thanh Hoá xây dựng chương trình đào tạo nhằm phát triển học sinh toàn diện, hướng tới 5 giá trị cốt lõi: Công nghệ, sáng tạo, tự lập, đa dạng trải nghiệm và tôn trọng cá nhân.

Cô trò Trường TH, THCS & THPT FPT Thanh Hóa trong lễ khai giảng năm học mới khóa đầu tiên.

Phương pháp giảng dạy tại FPT School Thanh Hoá được triển khai theo định hướng kiến tạo liên môn, học tập thông qua trải nghiệm, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách chủ động.

­­­Tiếp tục xây dựng Trường THCS Trần Mai Ninh thành trường trọng điểm chất lượng cao

Hơn 1.500 học sinh và giáo viên Trường THCS Trần Mai Ninh dự lễ khai giảng năm học 2024-2025.

Sáng 5/9, hơn 1.500 học sinh và giáo viên Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa) đã dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Tại buổi lễ, các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh đã được nghe Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2024-2025.

Năm học 2024-2025, nhà trường tuyển sinh hơn 380 học sinh lớp 6.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, các thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh đã nối tiếp nhau giữ vững và phát huy truyền thống, đạt được nhiều thành tích trong công tác dạy và học, đặc biệt là trong các kì thi, cuộc thi, hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng.

Trong những năm gần đây, số lượng học sinh thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn và đạt thủ khoa, á khoa luôn dẫn đầu toàn tỉnh; thi vào lớp 10 THPT luôn ở vị trí số 1/624 trường THCS của toàn tỉnh về điểm bình quân 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh.

Cô Trần Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

Đội ngũ giáo viên nhà trường không ngừng nỗ lực tìm tòi, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học vừa qua, trường có 2 giáo viên được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh và nhiều giáo viên được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở.

Năm học 2024-2025 là năm học thứ ba nhà trường thực hiện Đề án “Xây dựng trường THCS Trần Mai Ninh thành trường trọng điểm chất lượng cao.

Năm học 2024-2025 là năm học thứ ba thực hiện Đề án “Xây dựng trường THCS Trần Mai Ninh thành trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 2542 ngày 23/3/2022 của UBND TP Thanh Hoá, thầy và trò nhà trường quyết tâm phấn đấu trở trường học thông minh; đội ngũ giáo viên có đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề, có quyết tâm, khát vọng cống hiến; học sinh được đào tạo toàn diện về “Thể lực, đạo đức, trí lực, tài năng và thẩm mỹ”, đáp ứng yêu cầu giao lưu, hội nhập trong nước và quốc tế. Đồng thời, xây dựng hình ảnh “Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Nguyễn Việt Hùng tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Trần Mai Ninh.

Thầy giáo Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh đánh trống khai giảng năm học mới 2024-2025.

Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Nguyễn Việt Hùng đã tặng hoa chúc mừng, động viên các thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong giảng dạy và học tập.

­Trường Tiểu học Ba Đình phấn đấu tiếp tục là điểm sáng về chất lượng giáo dục tiểu học của TP Thanh Hóa

Cô và trò Trường Tiểu học Ba Đình hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới.

Cũng trong sáng nay, thầy và trò Trường Tiểu học Ba Đình (TP Thanh Hóa) đã tổ chức khai giảng năm học 2024-2025.

Trong những năm qua, Trường Tiểu học Ba Đình luôn là điểm sáng về chất lượng giáo dục tiểu học của TP Thanh Hóa cũng như toàn tỉnh. Nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên xuất sắc về chuyên môn và tâm huyết với nghề. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu, thầy và trò nhà trường nghe Thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2024-2025.

Năm học 2023-2024 Trường Tiểu học Ba Đình có 164 học sinh đoạt giải cấp tỉnh và cấp thành phố ở nhiều bộ môn; đoạt giải Ba toàn đoàn Hội khoẻ phù đổng cấp thành phố; có 64 học sinh khối 5 trúng tuyển vào Trường THCS Trần Mai Ninh, xếp thứ nhất toàn thành phố.

Tiết mục văn nghệ trong lễ khai giảng.

Năm học 2024-2025, thầy và trò Trường Tiểu học Ba Đình tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục” với phương châm hành động “Lấy học sinh là trung tâm; thầy, cô giáo là động lực; nhà trường là bệ đỡ; gia đình là điểm tựa và xã hội là nền tảng", xây dựng và thực hiện tốt nền nếp, các phong trào thi đua của lớp, của trường và các cấp phát động. Tích cực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tự tin, sáng tạo, giữ vững chất lượng giáo dục của nhà trường trong tốp đầu thành phố...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo phường Ba Đình đã trao bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho Trường Tiểu học Ba Đình.

­Gần 35.000 học sinh và giáo viên các trường học trên địa bàn huyện Thiệu Hoá bước vào năm học mới

Tại huyện Thiệu Hóa, các trường học đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 trong không khí trang trọng, hân hoan và phấn khởi.

Chào đón học sinh lớp 1.

Năm học 2024-2025, huyện Thiệu Hoá có 1.007 nhóm, lớp học với gần 35.000 học sinh và 1.904 cán bộ, giáo viên ở các cấp học từ bậc mầm non đến THPT.

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học thị trấn Vạn Hà.

Bám sát chủ đề năm học “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu duy trì vị trí trong nhóm các địa phương dẫn đầu của tỉnh về chất lượng học sinh giỏi; tăng số lượng và chất lượng giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, các kỳ giao lưu học sinh giỏi và các câu lạc bộ; nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp THPT; chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, tạo điều kiện để học sinh tham gia học tập trong môi trường giáo dục chất lượng cao.

Đặc biệt, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ đầu tư củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Xây dựng Trường THCS thị trấn Vạn Hà trở thành trường trọng điểm về chất lượng.”

­Hơn 19.000 học sinh huyện Như Xuân phấn khởi khai giảng năm học mới

Năm học 2024-2025, huyện Như Xuân có 52 đơn vị trường học với 701 nhóm, lớp, và hơn 19.000 học sinh, tăng 214 học sinh so với năm học trước.

Lãnh đạo huyện Như Xuân tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS và THPT Như Xuân.

Bám sát chủ đề của toàn ngành giáo dục là “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”, gắn với chủ đề huyện đang thực hiện là “Kỷ cương - Chất lượng - Đổi mới”, năm học 2024-2025 Như Xuân quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; coi trọng quản lý chất lượng và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong đơn vị, trường học. Thực hiện có hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở các cấp học, nhất là các khối lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; hoàn thiện, phát triển kỹ năng thông qua hoạt động trải nghiệm, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong trường học.

­Trên 75.000 học sinh các cấp học trên địa bàn thị xã Nghi Sơn bước vào năm học mới

Cùng với cả tỉnh, trên 75.000 học sinh các cấp học trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã chính thức bước vào năm học mới 2024-2025. Lễ khai giảng được các nhà trường tổ chức bảo đảm ngắn gọn, trang trọng và ý nghĩa.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Hải Ninh.

Năm học 2023-2024, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thị xã, sự quan tâm của Sở GD&ĐT, ngành GD&ĐT thị xã Nghi Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của năm học. Tỷ lệ trẻ độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 18,5%; trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 92,9%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Cấp tiểu học, kết quả đánh giá mức độ hoàn thành các môn học cơ bản: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội, Tiếng Anh, Tin học đạt 98,3% trở lên.

Cấp THCS, chất lượng giáo dục đại trà ổn định. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, THPT điểm bình quân 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh toàn thị xã đạt 5,67 điểm. Kết quả, kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh đoạt 59 giải, trong đó 12 giải nhì, 26 giải ba và 21 giải khuyến khích.

Bậc THPT, kết quả tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 99,69%; toàn thị xã có 221 học sinh có điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học đạt 27 điểm trở lên; có 37 học sinh đạt điểm 10; 2 học sinh có điểm cao nhì toàn quốc khối C00 đạt 29,5; có 1 học sinh là thủ khoa khối A00 của tỉnh Thanh Hóa với tổng 29,2 điểm.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được quan tâm. Trong năm học, đã có 7 trường được kiểm tra và công nhận mới chuẩn quốc gia, 18 trường công nhận lại.

Hình ảnh lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn.

Năm học 2024-2025, thị xã Nghi Sơn được giao 111 trường học các cấp. Trong đó, có 105 trường công lập (gồm 34 trường mầm non, 33 trường tiểu học, 29 trường THCS, 4 trường TH&THCS, 1 trường THCS&THPT, 4 trường THPT); 1 Trung tâm GDNN-GDTX và 31 Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường; có 6 trường ngoài công lập và 50 nhóm trẻ mầm non độc lập tư thục với tổng số học sinh 75.733 học sinh (tăng 2.223 học sinh so với năm học trước) với 2.065 lớp (tăng 101 lớp).

Năm học 2024-2025 ngành GD&ĐT thị xã tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; bậc tiểu học tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%. Bậc THCS nâng cao chất lượng mũi nhọn, phấn đấu đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh đứng trong tốp 10 của tỉnh.

Bên cạnh đó, thị xã cũng tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và xây dựng trường chuẩn quốc gia; thực hiện kế hoạch năm 2025 công nhận mới 6 trường, công nhận lại 6 trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục và hồ sơ nhà trường, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thị xã.

Các trường học trên địa bàn Cẩm Thủy tổ chức khai giảng ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa

Năm học 2023-2024, được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự lãnh đạo của ngành Giáo dục, sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và các em học sinh, giáo dục huyện Cẩm Thủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn huyện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Cẩm Thủy 1.

Đáng chú ý, trong năm học vừa qua quy mô trường lớp học trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển. Toàn huyện có 58 trường, 1 Trung tâm GDNN-GDTX và 2 cơ sở mầm non độc lập tư thục với 936 nhóm lớp, 27.540 học sinh. Trong đó, có trên 98% số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Khen thưởng cán bộ, giáo viên Trường THPT Cẩm Thủy 1.

Chất lượng đội ngũ giáo viên tiếp tục được nâng lên, trong năm học có 298 thầy, cô được công nhận SKKN cấp huyện; 72 thầy cô được công nhận SKKN cấp tỉnh; 4 giáo viên có học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lam Sơn. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,9%, trong đó có 24 em đạt điểm 10; 311 lượt học sinh đạt trên 27 điểm.

Trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, huyện có 55 giải, trong đó có 1 giải nhất, 9 giải nhì, 21 giải ba và 24 giải khuyến khích, tăng 3 bậc so với năm học trước. Trường THPT Cẩm Thủy 1 có 40 giải, xếp thứ 17 toàn tỉnh; Trường THPT Cẩm Thủy 2 có 23 giải và THPT Cẩm Thủy 3 có 22 giải.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cẩm Thủy tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025.

Trong buổi lễ khai giảng, đại diện lãnh đạo huyện Cẩm Thủy đã dự và đánh trống khai trường tại một số trường học; trao học bổng và nhiều phần thưởng cho các em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Nga Sơn phấn đấu hết năm 2024 có thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia

Năm học 2024-2025, huyện Nga Sơn có hơn 34.050 học sinh, thuộc 95 trường học các cấp từ bậc mầm non đến THPT.

Phó Bí thư Huyện uỷ Nga Sơn tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Ba Đình nhân dịp khai giảng.

Bám sát chủ đề năm học “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”, huyện Nga Sơn tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà đối với các bậc học phổ thông, chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học. Đồng thời, phấn đấu hết năm 2024 có thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia (gồm 2 trường học đạt chuẩn quốc gia công nhận mới, 3 trường nâng mức đạt chuẩn, 3 trường được công nhận lại sau 5 năm).

Đặc biệt, ngành giáo dục huyện Nga Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hơn 11.700 học sinh huyện miền núi Lang Chánh dự lễ khai giảng năm học mới

Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 tại huyện miền núi Lang Chánh được tổ chức đồng loạt tại 31 trường học, tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch năm học.

Ngày tựu trường ở huyện Lang Chánh diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Năm học 2024-2025, huyện Lang Chánh có 31 trường thuộc các cấp học với hơn 11.700 học sinh.

Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện lang Chánh đã chỉ đạo các trường chủ động tham mưu với chính quyền địa phương huy động các nguồn lực để mua sắm, tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, thay thế các thiết bị hỏng, cũ, bổ sung các trang thiết bị còn thiếu; bảo đảm khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn, đáp ứng các điều kiện trường đạt chuẩn quốc gia và trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2020-2025.

Lãnh đạo huyện Lang Chánh dự khai giảng tặng hoa chúc mừng cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lang Chánh.

Lãnh đạo huyện Lang Chánh trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trường THCS thị trấn Lang Chánh.

Phòng GD&ĐT huyện cũng đã chủ động rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên các cấp học hiện có, tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học để đáp ứng yêu cầu dạy và học theo Chương trình GDPT 2018.

Với việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới, ngành giáo dục huyện Lang Chánh quyết tâm nỗ lực thực hiện thắng lợi các các mục tiêu đã đề ra.

